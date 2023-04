الجثث تحللت.. اشتباكات السودان تحوّل مستشفيات الخرطوم إلى مدافن مفتوحة (فيديو)

تعرضت الجثث للتحلل في العنابر بمستشفيات العاصمة السودانية الخرطوم، التي تواصلت فيها الاشتباكات المسلحة منذ 15 أبريل/ نيسان بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.

وحوّلت الاشتباكات مستشفيات الخرطوم إلى “مدافن مفتوحة” بعد تعرضها للقصف وخروج بعضها عن الخدمة، وانقطاع الكهرباء عنها لأيام وسط ارتفاع شديد في درجات الحرارة.

وامتلأت مشارح المستشفيات برائحة الجثث لصعوبة دفنها جراء الاشتباكات المسلحة والقصف المستمر وخطورة الوضع الأمني في شوارع الخرطوم.

وكشف الأمين العام لنقابة أطباء السودان الدكتور عطية عبدالله، أن “المعارك تسببت في انهيار شامل لنظام الرعاية الصحية”، وأدت إلى “امتلاء الشوارع والمشارح بالجثث”.

وقال عبدالله، إن “نحو ثلاثة أرباع المستشفيات أغلقت أبوابها”، وتابع “وجدنا أنفسنا مضطرين إلى السماح للمرضى بالمغادرة، إذا بقوا سيُقتلون”.

وتعرض نحو 13 مستشفى للقصف، فيما جرى إخلاء 19 منشأة طبية أخرى، وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من خطر محدق في حال استمر انقطاع الكهرباء، وهو تلف مخزون اللقاحات والأنسولين الذي يقدر بنحو 40 مليون دولار.

Just out!

Flash Update 02: SAF & RSF clashes in #Sudan continue for the 4th day. Hospitals in Khartoum running out of medical supplies. Humanitarian assets & resources looted affecting life-saving interventions.

Read the Flash Update No. 02 here: https://t.co/Oj8zA8EkI0 pic.twitter.com/dtZRpYOT2i

— UN OCHA Sudan (@UNOCHA_Sudan) April 18, 2023