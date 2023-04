اشتباكات السودان.. منظمة الصحة تحذر من “خطر بيولوجي” ومكتب الشؤون الإنسانية يقلص عملياته

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، من “خطر بيولوجي” مرتفع في السودان بعد سيطرة مقاتلين على مختبر وطني، مع استمرار المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال ممثل المنظمة الأممية في السودان نعمة سعيد عابد، في حديث لصحفيين في جنيف عبر الفيديو، إن “أحد الطرفين المتقاتلين يحتل مختبرًا للصحة العامة، مما يشكّل خطرًا بيولوجيًّا مرتفعًا جدًّا”.

وأشار نعمة سعيد عابد إلى أن هذا المرفق يحتوي على عينات مسبّبة لأمراض الحصبة والكوليرا وشلل الأطفال، وقال “ما يثير قلقنا بشكل أساسي هو عدم قدرة الفنيين على الذهاب إلى المختبر واحتواء المواد البيولوجية ومواد أخرى على نحو آمن”، وامتنع عن ذكر الجانب الذي سيطر على المنشأة.

وفي حديثه للصحفيين في جنيف عبر رابط فيديو، قال ممثل المنظمة الأممية في السودان، إن 459 شخصًا على الأقل قتلوا جراء المعارك في السودان وأصيب 4 آلاف و72 شخصًا.

من ناحية أخرى، أكد متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الثلاثاء، أن المكتب اضطر إلى تقليص بعض أنشطته في أجزاء من السودان بسبب القتال العنيف.

وقال المتحدث (ينس لايركه) إنهم اضطروا إلى تقليص وجودهم في المناطق التي أدى فيها القتال العنيف إلى إعاقة عملياتهم الإنسانية، وأضاف “لكننا ملتزمون بمواصلة تقديم المساعدة لشعب السودان”.

