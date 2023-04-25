إعلام إسرائيلي: إطلاق نار شمالي رام الله وإصابة مستوطن (فيديو)

أفادت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية بإصابة مستوطن جراء إطلاق نار صباح اليوم الثلاثاء، في منطقة “وادي (عيون) الحرامية” شمالي رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الهيئة الإسرائيلية أن الرصاص أُطلق من سيارة أجرة فلسطينية باتجاه مركبة إسرائيلية ولاذ المنفذّون بالفرار، وأن المستوطن أصيب بجروح طفيفة.

وأشارت إلى قيام قوات كبيرة من جيش الاحتلال بأعمال تمشيط في المنطقة بحثًا عن المنفذين.

ويأتي إطلاق النار بعد عملية دهس في القدس ليل الاثنين أسفرت عن إصابة 5 إسرائيليين، وسبقها استشهاد شاب فلسطيني خلال اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحا شرقي الضفة.

اطلاق نار من سيارة أجرة باتجاه سيارة إسرائيلية في وادي الحرامية يسفر عن إصابة إسرائيلي بجروح طفيفة pic.twitter.com/N1X7uMzB7K — مكان الأخبار (@News_Makan) April 25, 2023

إغلاق طرق شمال رام الله

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بإغلاق المنطقة الممتدة من عيون الحرامية، حتى دوار قرية عين سينيا شمال رام الله، وجسر عين يبرود، وسط أزمة مرورية خانقة، وانتشار مكثف لجيش وشرطة الاحتلال، وتفتيش دقيق للمركبات.

وقالت إن قوات الاحتلال نصبت حواجز قرب قرية النبي صالح، ومستوطنة عطيرت، ومستوطنة حلميش، شمال غرب مدينة رام الله، وتواجد مكثف قرب جسر دير دبوان، وعلى مداخل حزمة وجبع شمال القدس.

وذكرت أن قوات الاحتلال أغلقت كذلك البوابة الحديدية المؤدية إلى مخيم الجلزون، كما أغلقت مدخل البيرة الشمالي. ولليوم الـ18 على التوالي، تواصل قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية.

الإسعاف الإسرائيلي: إصابة إسرائيلي في عملية إطلاق نار من سيارة شمالي #رام_الله pic.twitter.com/pBxB9GvBX6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 25, 2023

ومساء الاثنين، أُصيب 5 إسرائيليين على الأقل أحدهم بحالة خطيرة، في حادث دعس استهدف حشدًا من المستوطنين في القدس المحتلة.

وقالت نجمة داود الحمراء (وهي مؤسسة إسعاف إسرائيلية) في تغريدة إن بين الجرحى رجلًا في السبعينيات من عمره، وقد أصيب بجروح وصفت بأنها ”خطيرة”.

وأضافت أن امرأة في الثلاثينيات من عمرها أصيبت بجروح “متوسطة”، ووصفت جروح 3 رجال آخرين تتراوح أعمارهم بين 20 و50 عاما بأنها ”طفيفة”.

وذكرت أنه “تمت تصفية منفذ العملية، وهو فلسطيني من سكان بيت صفافا بالقدس الشرقية، وهو متزوج وأب لـ5 أطفال، من دون خلفية أمنية”.