إسرائيل تقترح استضافة محادثات بين البرهان وحميدتي

قدّمت إسرائيل، الاثنين، اقتراحا باستضافة محادثات بين طرفي النزاع المتصارعين بالسودان لوقف إطلاق النار، في جهود للوساطة قادها مسؤول إسرائيلي كبير خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في بيان “منذ اندلاع القتال في البلاد، تعمل إسرائيل عبر قنوات مختلفة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والتقدم الذي جرى إحرازه خلال الأيام القليلة الماضية في المحادثات مع الجانبين واعد جدا”.

ولم يذكر البيان أي تفاصيل أخرى باستثناء أن المسؤول الإسرائيلي أجرى مباحثات مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن السودان وإسرائيل توصلهما إلى اتفاق لتطبيع العلاقات، وأنه من المقرر توقيع الاتفاق بعد انتقال السلطة من الجيش إلى حكومة مدنية في الخرطوم.

وعبّر كوهين عن أمله أن تؤدي جهود تحقيق التهدئة في السودان إلى “توقيع اتفاق سلام تاريخي”.

وقال كوهين، وفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت، إنه “إذا كانت هناك طريقة يمكن لإسرائيل من خلالها المساعدة في وقف الحرب والعنف في السودان، فسنكون سعداء للغاية للقيام بذلك”.

عاجل | رويترز: المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية يقول إن بلاده اقترحت استضافة محادثات بين #البرهان و #حميدتي#السودان — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) April 24, 2023

من جانبه، ذكر موقع (والا) أن إسرائيل “أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ودولا أخرى في المنطقة بهذه الخطوة”.

ولم يعلّق البرهان أو حميدتي على الاقتراح الذي تحدّث عنه وزير الخارجية الإسرائيلي.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الجاري، يشهد السودان اشتباكات بين الجيش و”الدعم السريع” في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر، بالإضافة إلى ادعاءات متضاربة بالسيطرة على مواقع تخص كلا منهما.