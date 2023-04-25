أسرع من الصوت.. تركيا تختبر بنجاح تحليق الطائرة الحربية النفاثة المأهولة “حر جت” (فيديو)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نجاح الطائرة المحلية “حر جت” النفاثة المأهولة والأسرع من الصوت، في أول تحليق لها.

وقال أردوغان، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على تويتر “الحمد لله. فلتكن (حر جت) هدية لقرن تركيا”. وأرفق الرئيس التركي تغريدته بمشاهد لخروج الطائرة من حظيرتها، وتحليقها للمرة الأولى.

يُذكر أن “حر جت” النفاثة المأهولة من إنتاج شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية “توساش”.

Yerli ve millî ilk insanlı süpersonik jet uçağımız HÜRJET ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hamdolsun. Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun! 🇹🇷 pic.twitter.com/KkauZykunV — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 25, 2023

وأكد أردوغان، في وقت سابق، أن بلاده لن تتوقف عن تطوير صناعاتها الدفاعية إلى حين تحقيق الاستقلال التام في هذا المجال.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال أردوغان خلال حفل لتسليم 6 مدافع محلية الصنع إلى القوات البرية “عندما أتينا إلى السلطة عام 2002 (حزب العدالة والتنمية) كان إنتاجنا المحلي من الصناعات الدفاعية 20% فقط، الآن رفعنا النسبة إلى 80%”.

وأضاف “استطعنا إنجاز العديد من المشروعات التي كان يُقال إن تركيا لا يمكنها مجرد التفكير فيها، وهدفنا في مجال الصناعات الدفاعية هو إنهاء اعتمادنا على الخارج تماما”.

واستطرد “في بداية الألفية الثالثة، كنا ننفذ مشروعات دفاعية بميزانية إجمالية قدرها 5.5 مليارات دولار، تجاوز هذا الرقم اليوم 60 مليار دولار، وأصبح لدينا 7 شركات ضمن قائمة أفضل 100 شركة رائدة في مجال الصناعات الدفاعية”.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تحتل مراكز متقدمة بين الدول الرائدة في مجال صناعة المسيّرات الحربية.

وأكد أن عام 2023 سيشهد إنتاج المزيد من المعدات والآليات القتالية التي ستسهم كثيرا في تعزيز مكانة الصناعات الدفاعية التركية في العالم.