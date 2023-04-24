مرشح المعارضة التركية للرئاسة يعلن اسمي نائبيه ومهامهما

أثار إعلان المعارضة التركية اسمي ومهام نائبي مرشحها في الانتخابات الرئاسية المقبلة في حال فوزه، ردود فعل واسعة على منصات التواصل بين مؤيد ومعارض، إذ أظهرت المهام الجديدة صلاحيات أوسع لنائبي رئيس البلاد.

ونشر المرشح الرئاسي لتحالف الأمة ورئيس حزب الشعب الجمهوري (كمال كليتشدار أوغلو) مقطع فيديو بعنوان “محاربي”، شارك فيه رئيس بلدية أنقرة (منصور يافاش) ورئيس بلدية إسطنبول (أكرم إمام أوغلو) اللذين جرى اختيارهما من الطاولة السداسية، نائبين مستقبليين للمرشح حال فوزه.

وقال كليتشدار أوغلو، إن مهمة إمام أوغلو هي “زيادة مرونة المدن من خلال إعداد تركيا للكوارث”، بينما أوضح أن مهمة يافاش ستكون “تفعيل التنمية الزراعية من خلال اختراعات تكنولوجية من شأنها تطوير تركيا وتقويتها، فضلا عن تعزيز اقتصاد الأسرة بسرعة من خلال السياسات الاجتماعية، ومن خلال مكافحة الفقر وتأمين دعم الأسرة إلى توظيف النساء”.

تصريحا النائبين

بدوره، قال إمام أوغلو “لسوء الحظ، تخلفت مدننا كثيرًا عن العالم الحديث، ونحن مستعدون لجعل جميع مدننا وكل مستوطناتنا في عملية حضارية مقاومة للزلازل، من أجل سعادة البلاد”.

من جانبه، قال يافاش “من خلال إعادة هيكلة فهم الحالة الاجتماعية، سنعيد بناء هيكل لا ينام فيه أحد جائعًا، ولا يبقى في العراء، ولا يُحرم من حقوق التعليم، ليكون بالتأكيد نموذجًا كافيًا لبلدنا. سنبني هذا بالعمل والإنتاج مع دعم التنمية الريفية لدينا من خلال إزالة عبء النقد الأجنبي عن أكتاف المزارعين”.

وسينتخب الأتراك في 14 مايو/أيار رئيسًا للجمهورية و600 عضو في البرلمان التركي.

وأعلن الائتلاف السداسي، الذي يضم أحزاب: الشعب الجمهوري والجيد والسعادة والديمقراطية والتقدم والمستقبل والديمقراطي، الاتفاق على ترشيح رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو.

أما تحالف الشعب الذي يجمع حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية، فقد رشّح الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

جدل على مواقع التواصل

ودعمًا للمرشحين، قال الاقتصادي واليوتيوبر التركي جينك بي “بناء على هذه المعطيات، سيكون 2023 عامًا مهمًّا للغاية في تاريخ تركيا وسنعمل على تجاوز هذه الزوايا والأحداث تحت قيادة رئيسنا الثالث عشر كليتشدار أوغلو، ربما بعد 20 أو 30 عامًا من الآن، سنفهم بشكل أفضل مدى أهمية الفوز في هذه الانتخابات”.

2023 Türkiye tarihi içinde çok önemli bir viraj olacak ve bu virajı bu 13. Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu önderliğinde döneceğiz. Belki 20 belki 30 sene sonra bu seçimi kazanmış olmanın ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlayacağız. Seni başkan yapacağız Kılıçdaroğlu. — Cenk Bey (@cenkbilgee) April 23, 2023

وقال الناشط السياسي التركي محمد أردوغان “قبل 4 سنوات، سُئل أكرم: إذا توليت منصبك، ففي كم ستحل مشكلة الزلزال في إسطنبول؟ فقال: على الرغم من أنني لست حالمًا جدًّا، فإنني أستطيع حلها في 5 سنوات. وبعد 4 سنوات، سُئل عن الزلزال مرة أخرى، فقال: إذا تصرفنا بسرعة، فسيستغرق الأمر 100 عام لحل مشكلة إسطنبول”.

وأضاف الناشط “ابنك لا يقول لك الحقيقة يا سيد كمال، يقول إنه سيحل مشكلة التوسع الحضري القوي في غضون 100 عام، إذا كان يتصرف بسرعة فويل لنا إذا لم يتحرك بسرعة، إذا كان يحتاج 100 عام لإسطنبول فمن يعرف عدد السنوات التي ستستغرقها تركيا؟! كيف انتقلت هذه الفترة من 5 سنوات إلى 100 سنة؟”.

Ekrem başqana soruluyor: “Göreve geldiğin takdirde İstanbul’daki deprem sorununu ne kadar sürede çözersiniz? O da: “Çok hayalci olmamakla birlikte 5 yılda çözerim.” diyor. Allah’tan hayalci bişekilde konuşmuyor🤦🏻 Neyse;

4 yıl aradan sonra deprem konusu yine ona soruluyor;

Ekrem… pic.twitter.com/CciHgHoEgd — Muhammet Erdoğan 🇹🇷- محمد أردوغان (@Muhamed_Erdogan) April 23, 2023

وعلّق الأكاديمي فوركان بيلوك باشا على الفيديو، قائلًا “المصطف على اليمين لا يمكنه حتى تشغيل السلالم المتحركة حتى الآن، بينما لا يستطيع الموجود على اليسار العثور على مشروعاته الخاصة في البث المباشر أو تذكّرها. الشخص الموجود في المنتصف غير مدرك لمعدل التضخم في البلد الذي يريد إدارته، ولا يمكنه حتى القراءة من الورق. إذا اجتمع الثلاثة، فسنؤدي صلاة الجنازة على البلاد”.

Sağdaki tatilci daha yürüyen merdivenleri bile çalıştıramıyor. Soldaki çorbacı canlı yayında kendi projelerini bulamıyor. Ortadaki ise yönetmek istediği ülkenin enflasyon oranından habersiz, kağıttan okumayı bile berecemiyor. Üçü birleşirse ülkenin cenaze namazını kılarız. pic.twitter.com/T8uNd3VK5a — Furkan Bölükbaşı (@furkancerkes) April 24, 2023

وقال الصحفي باتوهان شولاك “بدأ كمال كليتشدار أوغلو بتحويل حملته السياسية من (أنا) إلى (نحن)، وينعكس هذا التحول بشكل إيجابي على الشوارع. يافاش وإمام أوغلو لهما تأثير كبير في الناخبين، كما أن التفاصيل في الفيديو مهمة جدًّا، صور أتاتورك ومكتبة عمل ومساحة عمل متواضعة”.

وتساءلت الكاتبة أمينة شيلك عن الذي سيفعله باقي المساعدين، استنادًا إلى وجود عدد كبير من المساعدين للمرشح، كما تساءلت عن سبب عدم إظهارهم من قِبل كمال كليتشدار أوغلو، مضيفة أنه من المتوقع أن تمتد يده عليهم قريبًا، في إشارة إلى حوادث سابقة على الطاولة السداسية.