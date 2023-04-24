مئات القتلى وآلاف الجرحى.. الأمم المتحدة تكشف حصيلة الاشتباكات المسلحة بالسودان

أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن 427 شخصا قُتلوا وأصيب أكثر من 3700 آخرين نتيجة الصراع في السودان المتواصل منذ 15 أبريل/نيسان الجاري.

وقال المكتب الأممي للشؤون الإنسانية بالسودان (أوتشا) في بيان إن ما لا يقل عن 11 مرفقا صحيا تعرّضت للهجوم، أغلبها في ولاية الخرطوم وإقليم دارفور (غرب).

وأضاف أن المدنيين يفرون من المناطق المتضررة من القتال، بما في ذلك إلى دول تشاد ومصر وجنوب السودان.

وأشار إلى أن أسعار المواد الأساسية في ارتفاع حاد بسبب النقص.

أمين عام الأمم المتحدة يدين بشدة القصف العشوائي للمناطق المدنية في #السودان، التي طالت مرافق الرعاية الصحية. ويدعو الأطراف المتحاربة إلى وقف الأعمال القتالية في المناطق المكتظة بالسكان والسماح بمواصلة عمليات الإغاثة الإنسانية دون عوائق.@antonioguterreshttps://t.co/dlliGnRRRO — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) April 24, 2023

وأعلنت البعثة الأممية بالسودان نقل 700 من موظفيها المُعيَّنين دوليا مؤقتا من الخرطوم إلى مدينة بورتسودان شرقي البلاد.

وقالت البعثة في بيان “سيتم نقل الموظفين إلى البلدان المجاورة حيث سيعملون عن بُعد لتقديم المساعدة للشعب السوداني، كإجراء لتقليل المخاطر على سلامتهم”.

وأضافت “سيبقى عدد بسيط من الموظفين المُعيَّنين دوليا، من ضمنهم الممثل الخاص للأمين العام فولكر بيرتس، من أجل حل الأزمة الحالية”.

"نحن ملتزمون بالبقاء في السودان ودعم الشعب السوداني بكل وسيلة ممكنة. وسنبذل قصارى جهدنا لإنقاذ الأرواح مع حماية سلامة أفرادنا". @volkerperthes

المزيد على الرابط التالي: 👇https://t.co/A3eszgZdBW pic.twitter.com/mZUIVGFlyS — UN Integrated Transition Assistance Mission Sudan (@UNITAMS) April 24, 2023

وذكرت البعثة أنه يعمل لدى الأمم المتحدة في السودان 877 موظفا دوليا و3272 موظفا محليا، بإجمالي 4149 موظفا.

ونقل البيان عن بيرتس قوله “طرأ تعديل على طبيعة وجودنا على الأرض في ضوء الوضع الأمني”، وأضاف أنه “لا توجد خطة أو تفكير بمغادرة الأمم المتحدة للسودان”.

ومنذ 15 أبريل الجاري، اندلعت في عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، راح ضحيتها مئات بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت نقابة أطباء السودان مقتل عدد من المواطنين وإصابة أكثر من 50 شخصا جراء قصف واشتباكات في الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقالت النقابة في بيان “تعرضت مناطق مختلفة في العاصمة الخرطوم لقصف عنيف بشتى الأسلحة، ونتج عن ذلك استشهاد عدد من المواطنين في منطقة الكلاكلة (جنوب) واكتظاظ المستشفى التركي بعدد كبير من الإصابات الخطرة يناهز الخمسين مصابا”.

وناشدت النقابة جميع الكوادر الطبية القريبة من المستشفى الإسراع إلى المساعدة العاجلة ومد يد العون للطاقم الطبي المحدود في المستشفى.

وأفاد شهود عيان بأن عددا من المنازل انهارت بمنطقة “الكلاكلة القبة” جنوبي الخرطوم، إثر ضربة جوية أثناء الاشتباكات.

وذكر شهود آخرون أن منزلا تعرّض للقصف بمنطقة الجريف شرقي الخرطوم وتحدثوا عن حدوث إصابات.

وبينما اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بالاحتماء وسط الأحياء السكنية واتخاذ المواطنين دروعا بشرية، تحدثت الأخيرة عن غارة جوية على أحياء سكنية متفرقة من العاصمة بينها منطقة الكلاكلة.