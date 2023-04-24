طالب مصري بالسودان يدفع حياته ثمنا لتفاقم الأوضاع الصحية ويُدفن بالخرطوم رغم نداءات أهله

تعيش أسرة الطالب المصري صابر نصر، الذي توفي فجر الأحد بمسكنه في السودان عقب تعرّضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، حالة من الصدمة، خصوصًا أنه رغم المناشدات والاستغاثات الكثيرة لم يستطيعوا نقله إلى مسقط رأسه ليُدفن، ووري جثمانه الثرى في السودان.

وقال نصر سيد، والد الطالب بكلية طب الأسنان بجامعة السودان العالمية الخاصة “ادعوا لابني بالرحمة والمغفرة. يُصلى عليه الآن في المسجد صلاة الجنازة لدفنه بمقابر المنشية بالسودان. احتسبته عندك يا رب”.

وكان نصر قد أعلن وفاة ابنه في منشور سابق، بكلمات مؤثرة ذكر فيها “ابني ميت في غرفته بالسكن في السودان، لقد عجزت عن دفن ابني الغالي في مصر أو السودان”.

وقال محمد درويش -خال الطالب- في تصريحات صحفية، إنه توفي بعد 3 أيام من إصابته بمرض “الملاريا”، لافتًا إلى أن أصدقاءه لم يتمكنوا من إسعافه، بنقله إلى أحد المستشفيات بسبب الاشتباكات الدائرة.

وقال الطالب المصري بالسودان يوسف هشام، في تصريحات لصحيفة (القاهرة 24) المحلية، إن زميله بالسكن توفي إثر تعرّضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

وقبل دفنه في السودان، بثت والدة الطالب مقطع فيديو عبر حسابها بفيسبوك، طالبت فيه الحكومة والمسؤولين بنقل جثمان ابنها إلى مصر، بدلًا من دفنه غريبًا هناك، وقالت “من ينجدني ويعود لي بجثمان ولدي، فوضت أمري إلى الله”.

واستنكرت والدة نصر عدم استطاعتها علاج ابنها في الخرطوم، وعدم قدرتها على دفنه بجانبها حتى بعد وفاته، قائلة “ولدي حرام عليكم، لم أقدر على توفير علاج له بالسودان، ولا عودة جثمانه”، واستكملت متأثرة “حرقة قلب الأم لن يشعر بها أحد”.

نداءات استغاثة

وبعد وفاة الطالب صابر نصر، أطلق طلاب مصريون عالقون في السودان صياحات استغاثة لسلطات بلادهم.

ويبلغ عدد الطلاب المصريين بالعاصمة الخرطوم نحو 5 آلاف، وهو ما يقارب نصف عدد الجالية المصرية في السودان، إذ يُعَد أقل من العدد الفعلي المسجل بالجامعات، نظرًا لمغادرة كثيرين منهم لقضاء إجازة رمضان والأعياد في مصر، حسب وزارة الهجرة.

ودشن الطلاب حملة إلكترونية عبر وسمَي #افتحوا_التحويل_للطلبة، #أنقذوا_أرواح_طلاب_المصريين_بالسودان، وطالبوا فيها بإجلائهم وتحويلهم إلى كليات مصرية لحين تصويب أوضاعهم، خوفًا من تعرّض حياتهم للخطر.

وزيرة الهجرة تعقد اجتماعا بالفيديو كونفرانس مع ١٠٠ من الطلاب المصريين بالسودان للاطمئنان على أوضاعهم وزيرة الهجرة: لا يوجد تأكيدات لوفاة أي مصري خلال هذه الأحداث حتى الآن

التفاصيل 👇https://t.co/JG3tZGrkPQ#وزارة_الهجرة #المصريين_بالخارج pic.twitter.com/EKaznxHGOf — وزارة الهجرة المصرية (@moemigegy) April 17, 2023

وأنشأ الطلاب مجموعة تضم أكثر من 1000 طالب عبر موقع فيسبوك، تحمل اسم “أنقذوا الطلاب من الحرب”، بينما تقول وزارة الهجرة إنها تتابع الموقف من كثب، معلنة جاهزيتها لكل السيناريوهات.

ووثق الطالب المصري في السودان “محمد القاضي” لحظات صعبة داخل مسكنه بالعاصمة، بعد أن اخترقت طلقات الرصاص زجاج المنزل وجدرانه، وفق مقطع فيديو عبر حسابه بفيسبوك.

وأعلنت وزيرة الهجرة المصرية سها الجندي تواصلها المستمر مع الطلاب، لافتة إلى إطلاق استمارة إلكترونية لتسجيل بيانات العالقين لحصرهم وتجهيز خطط لضمان سلامتهم وعدم ضياع العام الدراسي عليهم.

الاسم :الدكتور صابر نصر سيد على

طالب بالفرقة الاولى طب اسنان جامعة الخرطوم العالمية

توفى صباح اليوم فى السودان بسبب حمى ولظروف الحرب اصحابه فى السكن مش قادرين يتحركوا بجثمانه وغير قادرين ع التواصل مع السفارة والقنصلية هناك الرجاء ريتويت ومنشن لصفحات وزارة الخارجية والهجرة pic.twitter.com/eSnM6deYkt — 5AIRY🇵🇸 (@OsamaMohamedKh5) April 23, 2023