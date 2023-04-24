صحفي سوداني: الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع لن تتوقف قريبًا (فيديو)

توقع الكاتب الصحفي ضياء الدين بلال ألا يتوقف الصراع بين المكون العسكري في السودان في الوقت القريب، قائلا إن كل طرف من أطراف الصراع سيعمل على إنهاء الحرب في وضع يؤهله للحصول على مكاسب سياسية.

وقال ضياء الدين بلال، في مقابلة مع (المسائية) على الجزيرة مباشر: “نرغب في توقف هذه الحرب، لكن من خلال المعطيات السياسية والميدانية لا أعتقد أن هذه الحرب ستتوقف قريبًا، خاصة أن كل طرف يريد أن تتوقف الحرب في لحظة يكون في وضع يمكنه من الحصول على مكاسب سياسية”.

وأضاف أنه من الصعوبة توقع توقيت نهاية الحرب بسبب التعقيد الكبير المرتبط بهذا الصراع، وأنه يرى أن هذه الحرب متوسعة ومتعمقة.

وأوضح ذلك قائلًا “هنالك انتشار لقوات الدعم السريع في مناطق هامة وهنالك إصرار من قادة الجيش على مواصلة الحرب لإنهاء قوات الدعم السريع”، مشيرًا إلى أن هذه المعطيات لا ترجّح توقف الحرب خلال الفترة المقبلة.

ورأى بلال أن السبب في المشهد الحالي في السودان هو الفترة الانتقالية، وقال “حاولت أطراف أن تستثمر في هذه الفترة، وتوسعت الفترة وطالت النزاعات، ومما زاد الوضع تعقيدًا الاتفاق الإطاري الذي لم يقف جيدًا على طبيعة التعقيدات العسكرية والسياسية للسودان”.

وأضاف أن “المعالجات الخارجية أوجدت حلولًا أنتجت أزمات، فبينما كانت تسعى هذه المعالجات من خلال الاتفاق الإطاري إلى ترسيخ نظام ديمقراطي، أدخلت البلاد في حرب”.

وحمّل بلال جميع الأطراف سواء العسكرية أو المدنية في السودان المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع، وقال “العساكر يتحملون المسؤولية بشكل كبير، لكن كان على القوى السياسية أن تعي طبيعة هذه التعقيدات وألا تسعى لجذب العسكريين لدعم طرف على الآخر”.

وأكد أنه أثناء هذه التكتيكات السياسية من قبل القوى المدنية، كانت بالفعل هناك طموحات سياسية من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

ويشهد السودان معارك عسكرية ضارية لليوم العاشر على التوالي منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/ نيسان الماضي، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجومًا على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع لكل منهما.