“حيطفوا النور”.. مخاوف من انقطاع خدمة الإنترنت مع استمرار الاشتباكات في السودان (فيديو)

رصد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان انقطاع خدمة الإنترنت، صباح أمس الأحد، وهو ما أكدته منصة “نت بلوكس” التي تراقب الإنترنت عالميًّا.

وأفادت المنصة في تغريدة عبر حسابها على تويتر بأن البيانات أظهرت “انهيارا شبه كامل لاتصال الإنترنت في السودان”، موضحة أن درجة الاتصال وصلت إلى 2% من المستويات العادية.

وقالت إن الواقعة “تأتي في الوقت الذي يتم فيه إجلاء دبلوماسيين أجانب وسط قتال بين القوات العسكرية وشبه العسكرية”.

⚠️ Confirmed: Real-time network data show a near-total collapse of internet connectivity in #Sudan with national connectivity now at 2% of ordinary levels; the incident comes as foreign diplomats are evacuated amid fighting between military and paramilitary forces 📉 pic.twitter.com/qzIT5WmF42

