جنوب السودان: فرار 10 آلاف لاجئ من القتال في السودان

قال مسؤولون في منطقة الرنك في دولة جنوب السودان اليوم الاثنين، إن نحو 10 آلاف لاجئ دخلوا البلاد قادمين من السودان في الأيام الماضية، فارين من القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال “كاك باديت” مفوض المنطقة لرويترز إن نحو 6500 شخص عبروا الحدود يوم السبت، وعبر 3 آلاف آخرون أمس الأحد ووصل المزيد اليوم الاثنين.

وقال داو أتورجونج قائد الجيش في الرنك إن ثلاثة أرباع الوافدين من مواطني جنوب السودان، والبقية من مواطني السودان وإريتريا وكينيا وأوغندا والصومال.

ويستضيف السودان بالرغم من أزماته الاقتصادية نحو 800 ألف لاجئ من جنوب السودان فروا من صراعات طويلة الأمد هناك، واستقلت دولة جنوب السودان عام 2011.

وقال أتورجونج “تقدم السلطات المحلية والسكان المساعدة للوافدين الجدد”، وأكد أن المنظمات الإنسانية لم تتدخل حتى الآن.

وعانى جنوب السودان الذي انفصل عام 2011، من حرب أهلية دارت رحاها من 2013 إلى 2018 وأسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو 400 ألف.

ويشهد السودان معارك عسكرية ضارية لليوم العاشر على التوالي منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/ نيسان الماضي، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجومًا على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع لكل منهما.

وتسبب القتال الدائر في السودان في أزمة إنسانية وأدى إلى مقتل 420 شخصا وحرمان ملايين السودانيين من الخدمات الأساسية.

إجلاء الرعايا الأجانب من السودان

ولليوم الثاني على التوالي تسارعت عمليات إجلاء الرعايا والدبلوماسيين الأجانب من السودان، واستطاعت برلين حتى صباح اليوم الاثنين نقل نحو 313 شخصًا من السودان، وأجلت فرنسا 388 شخصًا، وبريطانيا 200 شخص بينهم مواطنون سويسريون وأعضاء في سفارة الفاتيكان.

أما إسبانيا فقد أجلت نحو 100 شخص على متن طائرة عسكرية، من بينهم 30 إسبانيا، وقالت السويد اليوم، إنه جرى إجلاء جميع موظفي سفارتها في الخرطوم وعائلاتهم وعدد غير محدد من السويديين الآخرين إلى جيبوتي بالتعاون مع القوات الجوية الفرنسية.

Concluye con éxito la evacuación de españoles en Sudán🇸🇩. Tras su escala en Yibuti, ya vuelan hacia hacia Madrid en un avión del @EjercitoAire. ¡Gracias a los cerca de 200 militares de las Fuerzas Armadas españolas que han participado en esta operación! pic.twitter.com/RnHpSBUjak — Ministerio Defensa (@Defensagob) April 24, 2023

كما أجلت الولايات المتحدة موظفي السفارة الأمريكية في الخرطوم، أمس الأحد، وقال المسؤول في الخارجية الأمريكية جون باس إن أكثر من 100 شخص بينهم عدد من الدبلوماسيين الأجانب أُخرجوا بواسطة المروحيات.