القاهرة تعلن إجلاء 436 مصريا من السودان عن طريق البر

أعلنت مصر، مساء الأحد، إجلاء 436 من مواطنيها المتواجدين في السودان، وذلك بالتوازي مع تسارع عدد من الحكومات العربية والأجنبية لإجلاء موظفيها الدبلوماسيين ورعاياها في البلاد.

وأفادت الخارجية المصرية في بيانها، بأنه تمت عملية الإجلاء برا بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وأشار البيان إلى استمرار السفارة المصرية في الخرطوم، والقنصليات في العاصمة أيضا وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا بالتنسيق مع المواطنين المصريين في السودان لتأمين عملية إجلائهم تباعا.

وكانت الخارجية المصرية ذكرت في بيان سابق الأحد، بأنها “بدأت إجراءات إجلاء عدد من المواطنين المصريين من المناطق الآمنة بالسودان، بالتنسيق مع السلطات السودانية”، دون تحديد عددهم.

وحثت مواطنيها خارج الخرطوم على التوجه إلى قنصليتيها في بورتسودان ووادي حلفا في الشمال استعدادا لإجلائهم وحثت رعاياها في الخرطوم على الاحتماء في منازلهم حتى يتحسن الوضع. وقالت إنه يجب تنفيذ عملية “محكمة وآمنة ومنظمة” لإجلاء مواطنيها البالغ عددهم عشرة آلاف في السودان.

ودعت الوزارة “المصريين الموجودين بمدينة الخرطوم (التي تشهد معظم الاشتباكات) للبقاء في منازلهم لحين تحسن الأوضاع الأمنية بالعاصمة، وبما يسمح بإجلائهم في إطار خطة الإجلاء الموضوعة لجميع المصريين في السودان”.

وفي وقت سابق الأحد، كشف السفير أحمد أبو زيد متحدث الخارجية المصرية، في بيان أن عدد أفراد جالية بلاده بالسودان تتجاوز “الـ10 اَلاف مواطن”.

وأكد “إصابة أحد أعضاء السفارة المصرية بطلق ناري بالفعل”، دون تفاصيل بشأن حالته أو الجهة التي استهدفته.

وبدأت السبت، عمليات إجلاء رعايا عدد من الدول العربية والأجنبية.