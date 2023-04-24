القاهرة تنفي مقتل مساعد ملحقها العسكري بالخرطوم و”الدعم السريع” تتهم الجيش بمحاولة الوقيعة مع مصر

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، أن بعثتها الدبلوماسية في العاصمة السودانية الخرطوم “بخير”، نافية مقتل “مساعد ملحق عسكري” عضو ببعثتها.

وأكد السفير المصري في الخرطوم هاني صلاح عبر بيان نشرته الوزارة على صفحتها في فيسبوك أن “جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بخير، بما في ذلك أعضاء مكتب الدفاع”، نافيا مقتل مساعد ملحق الدفاع المصري في الخرطوم.

وشدّد السفير على “استمرار البعثة والمكاتب الفنية المصرية في القيام بمهامهم وسط ظروف في غاية التعقيد”.

وفي وقت سابق اليوم، تحدث الجيش السوداني في بيان عن مقتل مساعد الملحق العسكري المصري بالخرطوم محمد الحسين محمد الراوي بـ”نيران قوات الدعم السريع”، قبل أن يحذف البيان الصادر عنه.

وأضاف الجيش -في بيانه المحذوف- أنه “مواصلة لسجلها الإجرامي وقتلها العشوائي، استشهد مساء اليوم بنيران المليشيا المتمردة مساعد الملحق العسكري المصري بالخرطوم محمد الحسين محمد الراوي أثناء مروره بسيارته بالطريق العام بشارع السيد عبد الرحمن”.

بدورها، أصدرت قوات الدعم السريع بيانا وصفت فيه الاتهام بأنه “كذب”، كما نقلت بيان الخارجية المصرية تأكيدا لنفيها.

وجاء في بيان (الدعم السريع) المنشور عبر فيسبوك “مواصلة لخطتها المكشوفة والمفضوحة، ظلت القوات الانقلابية وبقايا النظام البائد والفلول، يدبجون التهم سعيا للوقيعة بين قوات الدعم السريع والشعب السوداني والدول الشقيقة والصديقة، آخرها ما قالت إنه مقتل مساعد الملحق العسكري بسفارة مصر الشقيقة في السودان محمد الحسين محمد الراوي على يد قواتنا”.

وأضاف البيان “اتضح بالتواصل مع السفارة المصرية بالخرطوم أن مساعد الملحق العسكري بخير ولم يتعرض لأذى، وأصدرت وزارة الخارجية المصرية لاحقا بيانا يكذب ادعاءات القوات الانقلابية بالشأن”.

ولليوم العاشر على التوالي، تشهد مدن سودانية بما فيها الخرطوم اشتباكات مسلحة متواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الجاري، اندلعت في عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.

وتبادل الجيش وقوات الدعم السريع اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر، بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع لكل منهما.