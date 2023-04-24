استشهاد شاب وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب الفلسطيني سليمان عايش، اليوم الاثنين، خلال اقتحام مخيم عقبة الجبر في مدينة أريحا بشرق الضفة الغربية.

وأعلن محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل في بيان صحفي “ارتقاء الشاب سليمان عايش متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر”، مضيفًا “أن جثمانه محتجز لدى الاحتلال”.

كما أصيب 3 آخرون واعتقل أحدهم خلال اقتحام المخيم، وفقًا للمحافظ، وهو ما أكده أيضا مدير مستشفى أريحا الحكومي ناصر عناني.

بدوره، قال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الجريح إبراهيم علي عثمان حبش، والشقيقين حسام وحسين أيمن حسين فرح.

وقامت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي فجر اليوم باقتحام مخيم عقبة جبر، مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع شبان فلسطينيين، وأطلق الجيش الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت، في حين رشق الشبان مركبات الجيش بالحجارة والزجاجات الفارغة، وأشعلوا الإطارات المطاطية.

الشاب الفلسطيني سليمان عايش الذي استشهد برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا فجر اليوم pic.twitter.com/F3oWuNRjBD — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) April 24, 2023

ومنذ ثلاثة أيام، يواصل الجيش الإسرائيلي فرض إجراءات مشددة على مداخل مدينة أريحا، تعيق حركة الفلسطينيين وتنقلهم.

ويواصل جيش الاحتلال منذ أكثر من عام تنفيذ عمليات بالضفة الغربية بدعوى ملاحقة مطلوبين، ترافقها عادة مواجهات بين الطرفين وتبادل لإطلاق النار.