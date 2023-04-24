أكاديمية مصرية: أطراف إقليمية منعت قيام مصر بدور الوسيط في السودان (فيديو)

قالت مستشارة مركز الأهرام للدراسات السياسية أماني الطويل، إن القاهرة كانت تأمل وتتمنى أن تقوم بدور الوساطة بين طرفي النزاع في السودان “لكن المشكلة أن الطرف الآخر لديه حدود في التعامل مع مصر”.

وأضافت الطويل خلال لقائها في برنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر، أنه بالرغم من أن “العقيدة المصرية لا تتعامل مع مليشيات، فإن حساسية الموقف في السودان تتطلب التعامل مع الكل”.

وأوضحت “أنه لو لم يكن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) يقع تحت تأثير ونفوذ دولة متناقضة المصالح مع مصر، لما كان المشهد السوداني بهذا التعقيد”.

وأشارت إلى أن السودان يشهد صراعًا إقليميًّا على عدة مستويات، مما جعل المشهد يبدو مركبًا وأكثر تعقيدًا، ويتركز هذا الصراع “في وجود أزمة سياسية داخلية تعد انعكاسًا لصراع إقليمي، بالإضافة لأزمة الصراع على السلطة”.

وعن المجتمع الدولي وحول ما إذا كان قادرًا على وقف الاشتباكات في السودان، قالت أماني إن “التدخل الدولي أحيانًا يكون جزءًا من المشكلة وليس جزءًا من الحل”، مشيرة إلى أن التوقعات تقول إن المجتمع الدولي سيستخدم آلية العقوبات.

واستشهدت بما حدث في إقليم دارفور، وقالت “إن آلية العقوبات لم تنفع في دارفور على مدى 20 عامًا الماضية، وما زالت الأزمة على الأرض”.

ورأت الطويل أن المجتمع الدولي فشل في تعاطيه مع الأزمة السياسية السودانية خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب ضغطه لتنفيذ الاتفاق الإطاري في حين لم يسع لتقريب وجهات النظر والضغط على القوى السياسية لتوسيع الاتفاق ليشمل أحزابًا جديدة.

وأكدت مستشارة مركز الأهرام للدراسات السياسية أن “جميع الأطراف المدنية في السودان أخطأت، وهذا مبرر في تقديري، لأن النظم السلطوية لا تعطي فرصًا للقوى السياسية للتمرين والتمرس الكافي على إدارة فترات الانتقال السياسي والتحول للديمقراطية”.

ومنذ 15 أبريل/ نيسان، يشهد السودان اشتباكات بين الجانبين في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع لكل منهما.