أحدهم بحالة خطيرة.. إصابة 5 إسرائيليين بعملية دهس في القدس المحتلة (فيديو)

أُصيب 5 إسرائيليين على الأقل بينهم إصابة خطيرة، في حادث دهس استهدف حشدا من المستوطنين في القدس المحتلة.

وقالت نجمة داود الحمراء (مؤسسة إسعاف إسرائيلية) في تغريدة إن “3 أشخاص أصيبوا، رجل (50 عاما) فاقد للوعي وإصابته خطيرة وامرأتان إصابتهما متوسطة”.

وذكرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في بيان “ورد تقرير عن سائق سيارة اصطدم بمارة في القدس” دون مزيد من التفاصيل.

وأضافت الشرطة “أسفر الحادث عن سقوط عدد من الجرحى على الفور” من دون تحديد عدد الجرحى.

وتابعت الشرطة “تم قتل المشتبه به على الفور، واستدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان الحادث”.

تغطية صحفية: قائد لواء شرطة الاحتلال بالقدس يصل مكان عملية الدهس. pic.twitter.com/877ucajRZW — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 24, 2023

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن ما جرى هو “اعتداء دهس”.