سياسة|القدس

أحدهم بحالة خطيرة.. إصابة 5 إسرائيليين بعملية دهس في القدس المحتلة (فيديو)

24/4/2023-|آخر تحديث: 24/4/202305:55 PM (مكة المكرمة)

أُصيب 5 إسرائيليين على الأقل بينهم إصابة خطيرة، في حادث دهس استهدف حشدا من المستوطنين في القدس المحتلة.

وقالت نجمة داود الحمراء (مؤسسة إسعاف إسرائيلية) في تغريدة إن “3 أشخاص أصيبوا، رجل (50 عاما) فاقد للوعي وإصابته خطيرة وامرأتان إصابتهما متوسطة”.

وذكرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في بيان “ورد تقرير عن سائق سيارة اصطدم بمارة في القدس” دون مزيد من التفاصيل.

وأضافت الشرطة “أسفر الحادث عن سقوط عدد من الجرحى على الفور” من دون تحديد عدد الجرحى.

وتابعت الشرطة “تم قتل المشتبه به على الفور، واستدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان الحادث”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن ما جرى هو “اعتداء دهس”.

المصدر : الجزيرة مباشر