وضعه الصحي بالغ الخطورة.. الأسير خضر عدنان يواصل الإضراب عن الطعام لليوم الـ78

يواصل الأسير خضر عدنان القيادي بحركة الجهاد الإسلامي إضرابه عن الطعام لليوم الـ78 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضًا لاعتقاله.

وحذّر نادي الأسير من استشهاد الأسير عدنان، المحتجز في “عيادة سجن الرملة” الذي يواجه وضعًا صحيًا بالغ الخطورة، خاصة أن سلطات الاحتلال، وحتى اليوم، ترفض التجاوب مع مطلبه، وهو يرفض أخذ المدعمات، وإجراء الفحوص الطبيّة.

وكان الأسير عدنان (44 عامًا) قد أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله في 5 فبراير/شباط الماضي، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله في عرابة، وعاثت فيه خرابًا قبل أن تعتقله.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت رندة موسى زوجة عدنان في مؤتمر صحفي في رام الله، إن زوجها فقد الوعي أكثر من مرة ويعاني من دوار شديد وضعف عام.

وأضافت “زوجي يحتضر، وإدارة السجون الإسرائيلية ترفض نقله إلى مستشفى مدني”. مشددة على أن سلطات الاحتلال تحتفظ به في سجن الرملة الذي يفتقر إلى الحد الأدنى من المرافق الصحية.

وأكدت أنها تقدمت أكثر من مرة بطلب لنقله إلى المستشفى، لكن دائمًا ما قوبل طلبها الرفض من قبل السلطات الإسرائيلية.

يذكر أن عدنان أسير محرر أمضى نحو 8 سنوات في اعتقالاته التي تجاوزت الـ12 اعتقالًا، خاض فيها 6 إضرابات عن الطعام رفضًا لاعتقاله، علمًا أن هذا أطول إضراب يخوضه، مقارنة مع مدد الإضرابات الخمسة السّابقة.

19 أسيرًا عربيًا في سجون الاحتلال

وفي سياق انتهاكات الاحتلال، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (فلسطينية رسمية) بأن 19 أسيرًا عربيًا ما زالوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعضهم يحمل الجنسية الأردنية، والبعض الآخر من أصول فلسطينية ولديه أرقام وطنية أردنية.

وأوضحت الهيئة، في بيان أمس السبت بمناسبة “يوم الأسير العربي” الذي يصادف 22 من أبريل/نيسان من كل عام، أن من بين الأسرى الأردنيين 9 يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة واحدة أو لمرات عدة، و5 يقضون أحكامًا تتراوح ما بين 20-36 عامًا.

فيما يقضي 3 أحكامًا تتراوح ما بين 10 وأقل من 20 سنة، إضافة إلى أسير آخر يقضي حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات، ومعتقلًا إداريًا، مضيفة أن من بين هؤلاء الأسرى من هو معتقل منذ أكثر من 20 عامًا على التوالي، وفقًا للهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أن الأسرى العرب يتلقون المعاملة القاسية ذاتها، ويتعرضون لانتهاكات من قبل إدارة سجون الاحتلال التي لم تميز يومًا في تعاملها وقمعها بين أسير فلسطيني وآخر عربي، “ولربما معاناة الأسرى العرب تفوق معاناة الأسرى الفلسطينيين بسبب حرمان الغالبية العظمى منهم من الزيارات العائلية”.

ودعت الهيئة المؤسسات المعنية ووسائل الإعلام المختلفة كافة، إلى تسليط الضوء على قضية الأسرى العرب في سجون الاحتلال ومعاناتهم المتفاقمة، والسعي الدائم لضمان حريتهم وحرية الأسرى كافة في سجون الاحتلال.