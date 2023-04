نفت تصريحات الدعم السريع.. أمريكا تجلي دبلوماسييها من السودان وتعلق عمل السفارة

أجلت الولايات المتحدة موظفي السفارة الأمريكية في الخرطوم، فيما أعلنت فرنسا بدء عمليات إجلاء لمواطنيها ورعايا آخرين، بينما تواجه عمليات إجلاء تخطط لها بعض الدول الأخرى على ما يبدو مشاكل اليوم الأحد، في ظل تواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأوضح المسؤول في الخارجية الأمريكية جون باس أن أكثر من 100 شخص بينهم عدد من الدبلوماسيين الأجانب أُخرجوا في عملية بواسطة المروحيات.

لكن، وفقًا لجون، لم يتم إجلاء المواطنين الأمريكيين الآخرين الذين يعدّون بالمئات في السودان، ولا توجد عملية إجلاء مقرّرة لذلك “في الوقت الحاضر”.

وشارك أكثر من 10 من عناصر العمليات الأمريكية الخاصة في عملية الإجلاء التي ساهمت فيها 3 مروحيات من طراز “إيتش-47 شينوك” توجهت من جيبوتي إلى إثيوبيا ثمّ إلى الخرطوم حيث بقيت لأقل من ساعة في المطار.

بدوره شكر الرئيس الأمريكي جو بايدن كلًا من السعودية وجيبوتي وإثيوبيا على مشاركتهم وجهودهم في عملية إجلاء موظفي السفارة في الخرطوم.

وأكد بايدن أن الجيش الأمريكي نفّذ عملية إخراج ناجحة لموظفين تابعين للحكومة الأمريكية في الخرطوم.

