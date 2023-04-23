سياسة|السودان

نفت تصريحات الدعم السريع.. أمريكا تجلي دبلوماسييها من السودان وتعلق عمل السفارة

السفارة الأمريكية في الخرطوم (غيتي)
23/4/2023-|آخر تحديث: 23/4/202302:43 PM (مكة المكرمة)

أجلت الولايات المتحدة موظفي السفارة الأمريكية في الخرطوم، فيما أعلنت فرنسا بدء عمليات إجلاء لمواطنيها ورعايا آخرين، بينما تواجه عمليات إجلاء تخطط لها بعض الدول الأخرى على ما يبدو مشاكل اليوم الأحد، في ظل تواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأوضح المسؤول في الخارجية الأمريكية جون باس أن أكثر من 100 شخص بينهم عدد من الدبلوماسيين الأجانب أُخرجوا في عملية بواسطة المروحيات.

لكن، وفقًا لجون، لم يتم إجلاء المواطنين الأمريكيين الآخرين الذين يعدّون بالمئات في السودان، ولا توجد عملية إجلاء مقرّرة لذلك “في الوقت الحاضر”.

وشارك أكثر من 10 من عناصر العمليات الأمريكية الخاصة في عملية الإجلاء التي ساهمت فيها 3 مروحيات من طراز “إيتش-47 شينوك” توجهت من جيبوتي إلى إثيوبيا ثمّ إلى الخرطوم حيث بقيت لأقل من ساعة في المطار.

بدوره شكر الرئيس الأمريكي جو بايدن كلًا من السعودية وجيبوتي وإثيوبيا على مشاركتهم وجهودهم في عملية إجلاء موظفي السفارة في الخرطوم.

وأكد بايدن أن الجيش الأمريكي نفّذ عملية إخراج ناجحة لموظفين تابعين للحكومة الأمريكية في الخرطوم.

بدوره أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أن واشنطن قررت تعليق العمل مؤقتًا بالسفارة الأمريكية في السودان، وإخلاءها بسبب تزايد المخاطر الأمنية.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن إجلاء الدبلوماسيين كان بالتنسيق مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لكنها نفت بيان الدعم السريع فيما يتعلق بحجم مشاركتهم في هذا الإجلاء.

وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت في وقت مبكر اليوم، أنها أشرفت وشاركت في عمليات إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين، بينما عقبت واشنطن على البيان مؤكدة أن دور “الدعم السريع” اقتصر على وقف إطلاق النار على الموظفين والقوات التي تعمل على إجلائهم.

وفي باريس، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الأحد بدء “عملية إجلاء سريع” لمواطنين فرنسيين وبعثتها الدبلوماسية شملت أيضًا مواطنين أوربيين وآخرين من “دول شريكة وحليفة” دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وبدأت دول عدة أخرى بإجلاء رعاياها من السودان على وقع الاشتباكات الضارية التي اندلعت 15 أبريل/نيسان الجاري بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو والجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان.

وعلى وقع عمليات الإجلاء، تبادل طرفا النزاع في السودان صباح اليوم الاتهامات بشأن الاعتداء على البعثات الدبلوماسية، وقال الجيش السوداني في بيان إن “قوات الدعم السريع اعتدت على مواكب لبعثات دبلوماسية”.

وكذلك اتهمت قوات الدعم السريع في بيان أن قوات الجيش قامت بهجوم بالطيران أثناء إجلاء رعايا فرنسيين تحت حماية قواتهم في الخرطوم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات