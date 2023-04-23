نفت تصريحات الدعم السريع.. أمريكا تجلي دبلوماسييها من السودان وتعلق عمل السفارة

أجلت الولايات المتحدة موظفي السفارة الأمريكية في الخرطوم، فيما أعلنت فرنسا بدء عمليات إجلاء لمواطنيها ورعايا آخرين، بينما تواجه عمليات إجلاء تخطط لها بعض الدول الأخرى على ما يبدو مشاكل اليوم الأحد، في ظل تواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأوضح المسؤول في الخارجية الأمريكية جون باس أن أكثر من 100 شخص بينهم عدد من الدبلوماسيين الأجانب أُخرجوا في عملية بواسطة المروحيات.

لكن، وفقًا لجون، لم يتم إجلاء المواطنين الأمريكيين الآخرين الذين يعدّون بالمئات في السودان، ولا توجد عملية إجلاء مقرّرة لذلك “في الوقت الحاضر”.

وشارك أكثر من 10 من عناصر العمليات الأمريكية الخاصة في عملية الإجلاء التي ساهمت فيها 3 مروحيات من طراز “إيتش-47 شينوك” توجهت من جيبوتي إلى إثيوبيا ثمّ إلى الخرطوم حيث بقيت لأقل من ساعة في المطار.

Security Alert: On April 22, 2023, the U.S. Embassy in Khartoum suspended its operations, and the Department of State ordered the departure of U.S. direct hire employees and their dependents due to the continued threat from armed conflict in Sudan. The U.S. government cannot… — U.S. Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) April 23, 2023

بدوره شكر الرئيس الأمريكي جو بايدن كلًا من السعودية وجيبوتي وإثيوبيا على مشاركتهم وجهودهم في عملية إجلاء موظفي السفارة في الخرطوم.

وأكد بايدن أن الجيش الأمريكي نفّذ عملية إخراج ناجحة لموظفين تابعين للحكومة الأمريكية في الخرطوم.

Today, on my orders, the United States military conducted an operation to extract U.S. Government personnel from Khartoum in response to the situation in Sudan. I am grateful for the commitment of our Embassy staff and the skill of our service members who brought them to safety. — President Biden (@POTUS) April 23, 2023

بدوره أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أن واشنطن قررت تعليق العمل مؤقتًا بالسفارة الأمريكية في السودان، وإخلاءها بسبب تزايد المخاطر الأمنية.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن إجلاء الدبلوماسيين كان بالتنسيق مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لكنها نفت بيان الدعم السريع فيما يتعلق بحجم مشاركتهم في هذا الإجلاء.

وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت في وقت مبكر اليوم، أنها أشرفت وشاركت في عمليات إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين، بينما عقبت واشنطن على البيان مؤكدة أن دور “الدعم السريع” اقتصر على وقف إطلاق النار على الموظفين والقوات التي تعمل على إجلائهم.

بسم الله الرحمن الرحيم

قيادة قوات الدعم السريع

بيان هام

23 أبريل 2023

قامت قوات الدعم السريع فجر اليوم الأحد، بالتنسيق مع بعثة القوات الامريكية المكونة من 6 طائرات بغرض إجلاء الدبلوماسيين وأسرهم، بالإشراف على الترتيبات اللازمة التي سبقت عملية الاجلاء، مؤكدة تعاونها الكامل مع… pic.twitter.com/llcgoHdVms — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 22, 2023

وفي باريس، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الأحد بدء “عملية إجلاء سريع” لمواطنين فرنسيين وبعثتها الدبلوماسية شملت أيضًا مواطنين أوربيين وآخرين من “دول شريكة وحليفة” دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وبدأت دول عدة أخرى بإجلاء رعاياها من السودان على وقع الاشتباكات الضارية التي اندلعت 15 أبريل/نيسان الجاري بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو والجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان.

وعلى وقع عمليات الإجلاء، تبادل طرفا النزاع في السودان صباح اليوم الاتهامات بشأن الاعتداء على البعثات الدبلوماسية، وقال الجيش السوداني في بيان إن “قوات الدعم السريع اعتدت على مواكب لبعثات دبلوماسية”.

وكذلك اتهمت قوات الدعم السريع في بيان أن قوات الجيش قامت بهجوم بالطيران أثناء إجلاء رعايا فرنسيين تحت حماية قواتهم في الخرطوم.