موسكو: “لن نغفر” للولايات المتحدة رفضها منح تأشيرات لصحفيين روس

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأحد، أن بلاده “لن تغفر” للولايات المتحدة رفضها منح تأشيرات لصحفيين روس يرافقونه الإثنين والثلاثاء في زيارته للأمم المتحدة.

وقال لافروف قبل توجهه إلى نيويورك “لن ننسى ولن نغفر”، وندد بقرار واشنطن واصفا إياه بأنه “سخيف” و”جبان”.

وتولّت روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي في أبريل/نيسان رغم هجومها على أوكرانيا التي اعتبرت ذلك “صفعة في وجه المجتمع الدولي”.

وقال لافروف “إن دولة تعتبر نفسها الأقوى والأذكى والأكثر حرية وإنصافا جبنت” مشيرا بسخرية إلى أن هذا “يظهر ما هي قيمة تصريحاتهم حول حرية التعبير”.

لا لقاء مع بلينكن

من جهته، صرح سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي للصحفيين في المطار أيضا بأنه لا توجد خطط لعقد اجتماع بين لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في نيويورك على هامش فعاليات مجلس الأمن الدولي.

وقال: “ليس هناك خطط من هذا القبيل. عموما ليس لدينا أجندة لنبحثها مع الأمريكيين على المستوى الوزاري في الوقت الحالي”.

The United States violated again its obligations under the UNHQ Agreement, having denied issuance of🇺🇸 visas to 🇷🇺journalists who were supposed to accompany FM #Lavrov on his visit to NY. This's another manifestation of neglect of the int'l law by the US.https://t.co/qP2spFkSpB pic.twitter.com/hptUIhkChX — Russia at the United Nations (@RussiaUN) April 23, 2023

وأشار ريابكوف إلى أنه رغم “التواصل أكثر من مرة خلال الأيام الماضية” مع الأمريكيين، الا أن واشنطن “لم تمنح تأشيرات الدخول” للصحفيين الروس الذين كان من المقرر أن يرافقوا لافروف إلى نيويورك.

كذلك، نقلت وكالة “ريا نوفوستي” للأنباء عن مصدر دبلوماسي قوله إنه بعد هذا الحادث “سيعاني الصحفيون الأمريكيون مضايقة ومتاعب”.

اعتمادات السفارة الأمريكية

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تواصل إصدار تأشيرات الدخول للمندوبين الروس للحضور إلى الأمم المتحدة، إلا أنها ألمحت الى أن تقييد موسكو على اعتمادات موظفي السفارة الأمريكية لديها، قد يفسّر التأخر في المهل اللازمة لإصدار التأشيرات.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية “ندرس مئات تأشيرات الدخول سنويا لمندوبين روس إلى مناسبات في الأمم المتحدة. لضمان إنجازها خلال المهل، نذكّر البعثة الروسية إلى الأمم المتحدة بشكل دوري، بأن الولايات المتحدة تحتاج إلى تلقّي الطلبات” لهذا التأشيرات في وقت مبكر.

ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا أواخر فبراير/ شباط 2022، شدّدت موسكو شروط الحصول على الاعتمادات اللازمة للحصول على تأشيرات صحفية في روسيا.

والشهر الماضي، أوقف الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش في روسيا بتهمة التجسس، غير أن الأخير والصحيفة التي يعمل فيها ومسؤولين نفوا ذلك بشدة.