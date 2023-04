موسكو: “لن نغفر” للولايات المتحدة رفضها منح تأشيرات لصحفيين روس

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأحد، أن بلاده “لن تغفر” للولايات المتحدة رفضها منح تأشيرات لصحفيين روس يرافقونه الإثنين والثلاثاء في زيارته للأمم المتحدة.

وقال لافروف قبل توجهه إلى نيويورك “لن ننسى ولن نغفر”، وندد بقرار واشنطن واصفا إياه بأنه “سخيف” و”جبان”.

وتولّت روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي في أبريل/نيسان رغم هجومها على أوكرانيا التي اعتبرت ذلك “صفعة في وجه المجتمع الدولي”.

وقال لافروف “إن دولة تعتبر نفسها الأقوى والأذكى والأكثر حرية وإنصافا جبنت” مشيرا بسخرية إلى أن هذا “يظهر ما هي قيمة تصريحاتهم حول حرية التعبير”.

من جهته، صرح سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي للصحفيين في المطار أيضا بأنه لا توجد خطط لعقد اجتماع بين لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في نيويورك على هامش فعاليات مجلس الأمن الدولي.

وقال: “ليس هناك خطط من هذا القبيل. عموما ليس لدينا أجندة لنبحثها مع الأمريكيين على المستوى الوزاري في الوقت الحالي”.

The United States violated again its obligations under the UNHQ Agreement, having denied issuance of🇺🇸 visas to 🇷🇺journalists who were supposed to accompany FM #Lavrov on his visit to NY. This's another manifestation of neglect of the int'l law by the US.https://t.co/qP2spFkSpB pic.twitter.com/hptUIhkChX

— Russia at the United Nations (@RussiaUN) April 23, 2023