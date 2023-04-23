اشتباكات السودان.. جولة ترصد نقل أتراك عبر ولاية الجزيرة تمهيدا لإجلائهم إلى بلادهم (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر، اليوم الأحد، نقل أفراد من الجالية التركية عبر ولاية الجزيرة في السودان تمهيدًا لإجلائهم إلى بلادهم، إذ بدأت سفارة أنقرة لدى الخرطوم إجلاء مواطنيها الراغبين في مغادرة السودان على خلفية الاشتباكات العسكرية بالبلاد.

وقالت السفارة في بيان لها، السبت، إنها ستجلي مواطنيها برًّا إلى بلد ثالث تمهيدًا لإعادتهم إلى تركيا.

Yarın (23 Nisan Pazar) gerçekleştirilecek tahliyeye ilişkin güncel duyurumuz aşağıda sunulmuştur. pic.twitter.com/0EVx3qcsSy — Türkiye in Sudan (@TCHartumBE) April 22, 2023

ودعت مواطنيها لاتخاذ بعض التحضيرات بما يتناسب مع الرحلة التي من المتوقع أن تستمر حوالي 22 إلى 24 ساعة، مثل الملابس والأحذية المريحة، وحيازة حقائب لا يتجاوز وزنها 8 كيلوغرامات بما في ذلك الماء والطعام، فضلًا عن اصطحاب جوازات السفر والهويات.

وحددت السفارة نقاط تجمع في العاصمة مع مواعيد الانطلاق، مطالبة المواطنين بالحضور في المكان والزمان المحددين.

كما دعت مواطنيها لمتابعة حسابات السفارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات تطبيق “واتس آب” عن كثب.

Türkiye’ye dönüş için toplanma merkezi olarak belirlenen Nur Camii civarında az önce şiddetli patlamalar meydana gelmiştir. Vatandaşlarımızın Büyükelçiliğimizce yeni bir duyuru yapılmadan toplanma merkezlerine intikal etmemeleri ve kapalı mekanlarda kalmaları önemle duyurulur. — Türkiye in Sudan (@TCHartumBE) April 23, 2023

وفارقت أصغر ضحايا الاشتباكات الحياة، الطفلة إيلين (18 شهرًا)، في الأيام الماضية بالخرطوم من أب تركي وأم سودانية، وسقطت قذيفة على منزل أسرة الطفلة التي أصيبت بنزيف على مستوى الدماغ وضرر في الرئتين والرأس، فيما فقد الأب الوعي لساعات طويلة.

وقال الناطق باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله إن الحرب مرشحة للاستمرار في العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة إلى حين القضاء كليًا على جميع عناصر المليشيات المتمردة.

وأضاف عبد الله في لقاء مع قناة الجزير مباشر، مساء السبت، أن قادة التمرد لن يحققوا أهدافهم إلا على جثة آخر جندي سوداني.





والسبت، تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم، رغم هدنة إنسانية معلنة بين الطرفين لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر.

ومساء الجمعة، أعلن الجيش السوداني في بيان، موافقته على هدنة لمدة 3 أيام، وذلك بعد ساعات من إعلان الدعم السريع موافقتها على هدنة من القتال الذي أودى بحياة 413 شخصًا منذ اندلاعه في 15 أبريل/نيسان الجاري، وفق منظمة الصحة العالمية.

وتشكلت قوات الدعم السريع عام 2013، لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المتمردة بإقليم دارفور (غرب)، ثم تولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية وحفظ الأمن، قبل أن يصفها الجيش بأنها “متمردة” عقب اندلاع الاشتباكات.​​​​​​​