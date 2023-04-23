رئيس لجنة الدفاع في البرلمان البريطاني: العالم بحاجة لتقديم الدعم للسودان مثل أوكرانيا (فيديو)

طالب رئيس لجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني، توبياس إلوود، المجتمع الدولي بتقديم المزيد من الدعم للسودان، كما يفعل في أوكرانيا.

وأضاف في حديث مع الجزيرة مباشر، مساء السبت، أن بلاده تنسق مع الولايات المتحدة، ودول حليفة عدة لإجلاء الرعايا الأجانب من السودان.

ويأتي ذلك في ظل الاشتباكات المستمرة لليوم الثامن على التوالي بين قوات الجيش، وقوات الدعم السريع.

وقال إلوود “على مستوى البرلمان التقينا رئيس الوزراء في لجنة (كوبرا)، -اللجنة الأمنية لمواجهة الطوارئ- وتدراسنا الوضع في السودان وكيف يمكن العمل مع الولايات المتحدة، ودول أخرى للمساعدة في إجلاء المواطنين الأجانب خارج الخرطوم”.

ونشرت الولايات المتحدة قوات ومعدات إضافية في جيبوتي، وأبقتها في وضع تأهب لنقل الرعايا الغربيين من السودان في أسرع وقت، عندما تسمح الأوضاع الأمنية.

ولم يستبعد إلوود وجود وسطاء يقدمون الأسلحة لقوات الدعم السريع، وهو ما جعل الوصول إلى وقف لإطلاق النار أمرا صعبا، مضيفا أن “التدخل الأجنبي أشعل الصراع، ويعيدنا إلى حقبة المليشيات المدعومة من الخارج، والوضع الحالي يقود نحو المزيد من التصعيد بين الجانبين، والمدنيون هم من يدفعون الثمن”.

وحسب أحدث إحصائية ذكرها مدير الطوارئ الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية للجزيرة مباشر، فقد أدت الاشتباكات حتى مساء السبت، إلى سقوط أكثر من 400 قتيل و3700 جريح.