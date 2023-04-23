توتر بين عمّان وتل أبيب بعد توقيف إسرائيل لنائب أردني

قالت هيئة البث الإسرائيلي، الأحد، إن وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي رفض تلقي مكالمة هاتفية من نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين في أعقاب توقيف تل أبيب لنائب أردني، في وقت سابق الأحد.

وذكرت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر أنه “على إثر التوترات بين إسرائيل والأردن في أعقاب قبض السلطات الإسرائيلية على النائب الأردني عماد العدوان في وقت سابق الأحد، رفض وزير الخارجية الأردني تلقي مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين”.

وقالت الهيئة إن جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل “الشاباك” يحقق في ما إذا كانت هذه أول عملية تهريب للنائب الأردني وما هو الغرض منها”.

وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية “ستفرج عن النائب الأردني فور انتهاء التحقيق معه”.

وتناقل الإسرائيليون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر الأسلحة التي قيل أنها ضبطت في سيارة النائب وتضم مسدسات وبنادق اتوماتيكية.

كمية السلاح التي تم ضبطها مع نائب البرلمان الأردني عماد العدوان وهو يحاول تهريبها إلى الضفة الغربية pic.twitter.com/Gy5UARLKtW — مكان الأخبار (@News_Makan) April 23, 2023

وفي وقت سابق الأحد، قالت وزارة الخارجية الأردنية إن السلطات الإسرائيلية أوقفت نائبا في البرلمان الأردني يشتبه بأنه حاول تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سنان المجالي في بيان إن “الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية” موضحا أن توقيفه جاء “للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب”.

وأكد المجالي إن “الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع ومعالجته بأسرع وقت ممكن”.

ووقع الأردن وإسرائيل معاهدة سلام في العام 1994.