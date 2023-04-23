تركيا.. الدلافين ترافق سفينة “تي سي جي أناضول” الحربية خلال عبورها البوسفور (فيديو)

رافقت أسماك الدلافين سفينة “TCG ANADOLU” (تي سي جي أناضول) الحربية محلية الصنع، خلال عبورها مضيق البوسفور بإسطنبول.

وأظهرت مشاهد ملتقطة من ظهر السفينة الحربية، اليوم الأحد، الدلافين وهي ترافق السفينة بينما كانت تحيي في الوقت نفسه، المواطنين على ضفتي المضيق.

TCG ANADOLU İstanbul Boğazı’ndaki seyrine başladı. Saat 12.00’de Dolmabahçe önlerinde Sn. Cumhurbaşkanımızı ve halkımızı selamlayacak olan TCG ANADOLU için tüm vatandaşlarımızı Asya ve Avrupa sahillerine bekliyoruz. pic.twitter.com/oryYhNgYLY — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 23, 2023

كما أظهرت المشاهد، مرافقة 3 طائرات تابعة للقوات التركية، للسفينة بعد انطلاقها إلى وجهتها.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar TCG ANADOLU’nun İstanbul Boğazı’ndan yapacağı seyri “Avara” komutu ile başlattı. TCG ANADOLU, uçaklarımızın ve helikopterlerimizin eşliğinde saat 12.00’de Dolmabahçe önlerinde Sn. Cumhurbaşkanımızı ve halkımızı selamlayacak.… pic.twitter.com/tKVZdhmoM1 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 23, 2023

يشار إلى أن هناك 12 دولة في العالم لديها سفن بهذا الحجم، وستكون السفينة الحربية التركية، أول سفينة حاملة للطائرات الحربية المسيرة في العالم.

وفي وقت سابق اليوم، غادرت سفينة “TCG ANADOLU” ميناء سراي بورنو بإسطنبول الذي رست فيه يوم 16 أبريل/ نيسان الجاري، لتبدأ باستقبال زوارها من المواطنين وذلك بعد أيام من إدخالها الخدمة وتسليمها للبحرية التركية التي ضمتها لأسطولها كأكبر سفينة حربية محلية الصنع.

ويبلغ طول حاملة الطائرات “تي سي جي أناضول” 231 مترا وعرضها 32 مترا والحد الأقصى للحمولة 27 ألف طن و436 كيلوغراما، وتبلغ سرعتها القصوى 20.5 عقدة، أما السرعة الاقتصادية فتبلغ 16 عقدة.

وتستطيع السفينة حمل 13 دبابة و27 مركبة برمائية مدرعة، و6 ناقلات جنود، و33 مركبة عسكرية و15 مقطورة، أي بمجموع 94 مركبة.

وعلى مسطحها يمكن استيعاب 10 مروحيات و11 مسيرة هجومية، أما حظيرتها فيمكنها أن تحمل 19 مروحية أو 30 مسيرة هجومية، إلى جانب استيعابها طاقم قوامه 1223 فردا.

وفي وقت سابق اليوم، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اعتزام بلاده بناء سفينة حربية أكبر بمرتين من السفينة “تي سي جي أناضول” (TCG Anadolu)، لافتا إلى أن بلاده ستوجه السفينة TCG Anadolu إلى ولاية إزمير وأنها ستبقى على سواحلها قرابة أسبوع أو 10 أيام.