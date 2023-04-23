الناطق باسم الجيش السوداني: الحرب مرشحة للاستمرار وسنتصدى لمحاولات اقتحام سجن كوبر (فيديو)

قال الناطق باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله إن الحرب مرشحة للاستمرارفي العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة إلى حين القضاء كليا على جميع عناصر المليشيات المتمردة.

وأضاف عبد الله في لقاء مع قناة الجزير مباشر، مساء السبت، أن قادة التمرد لن يحققوا أهدافهم إلا على جثة آخر جندي سوداني.

ونفى عبد الله ما تداولته بعض المصادر والبيانات التي أعلنت من خلالها قوات الدعم السريع أنها سيطرت على مدينة (جياد) .مؤكدا أن” المتمردين هاجموا المدينة الصناعية ودخلوا بعض أحيائها، وتم التصدي لهم وخرجوا منها”.

وقال ” تلك هي الحقيقة المجردة”.

الناطق باسم الجيش السوداني للجزيرة مباشر: لا وجود حاليا لقوات الدعم السريع في مدينة #جياد الصناعية#السودان_مباشر pic.twitter.com/ZScVQUo3X9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 22, 2023

وصرح الناطق الرسمي باسم الجيش بأن قوات الدعم السريع قامت على مدى الأيام الماضية بمحاولات للسيطرة على القصر الجمهوري لكنها فشلت وتصدى لها حرس القصر بشراسة وأرغمهم على التراجع.

وتابع لدينا معلومات بأن مليشيا الدعم السريع بصدد اقتحام سجن كوبر بالخرطوم بحري والقيام بأعمال تخريبية ولا ندري ما سيحدث لكننا سنتصدى لها.

وأكد عبد الله أن ألأمر يتعلق بحرب ضد حركة متمردة وأن كل طرف يقدم روايته للحرب مضيفا “أن بيانات الدعم السريع خالية من الحقائق”.

وتابع قائلا “نحرص على تقديم معلومة صحيحة للناس وليس لدينا أية مصلحة في السيطرة على السلطة”.

الناطق باسم الجيش السوداني للجزيرة مباشر: قوات الدعم السريع خرقت الهدنة اليوم واستخدمت القناصة لقتل السودانيين#السودان_مباشر pic.twitter.com/km6plWB1Nc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 22, 2023

وكشف عبد الله أن قوات الدعم السريع شكلها الفريق عمر البشير منذ سنوات قليلة. “لكنهم اليوم يقدمون أنفسهم بديلا للجيش السوداني الذي مر على تأسيسه أكثر من 100 سنة وهو ما لن نسمح به”

وحول تقييمه لأي تدخل إقليمي أو دولي في الحرب، قال الناطق باسم الجيش السوداني “لا نتهم أي طرف إقليمي رغم أننا نعرف من أين لهم بكل هذه المعدات العسكرية “.

وكان الجيش و”الدعم السريع” قد تبادلا الاتهامات بخرق هدنة العيد منذ بدء سريانها صباح أمس الجمعة، وسط تضارب الأنباء بشأن السيطرة على بعض المواقع في العاصمة. ومع تردي الأوضاع الأمنية، تبحث الدول الغربية خططًا لإجلاء رعاياها من السودان.