“الشعب ما درق”.. سودانيون يرفضون استخدامهم كدروع بشرية خلال الاشتباكات (فيديو)

تداول النشطاء عبر المنصات مقطع فيديو لعدد من الشباب السوداني يرددون عبارة “لا للحرب” احتجاجًا على استمرار الاشتباكات منذ أكثر من أسبوع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وردد الشباب عبارة “الشعب ما درق” التي تعني رفضهم استخدام المدنيين كدروع بشرية خلال المعارك الدائرة بين طرفي النزاع.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قال في وقت سابق إن قوات الدعم السريع تتخذ المدنيين دروعًا بشرية داخل الأحياء السكنية.

وأفادت نقابة أطباء السودان بارتفاع حصيلة ضحايا المدنيين منذ اندلاع الاشتباكات منتصف الشهر الجاري، إلى 264 قتيلًا و1543 مصابًا، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة وانهيار القطاع الصحي.

وبدورهم أطلق ناشطون سودانيون مبادرة إلكترونية تحمل اسم “نداء” لتنظيم مساعدة المتضررين وإنقاذهم بعد أن انقطعت بعض المواد الضرورية عن المواطنين، من مأكل ومشرب وأدوية، مع استمرار الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع لليوم الثامن على التوالي.

وقسم أصحاب المبادرة المنصة الإلكترونية لجمع التبرعات إلى قسمين “حوجة” و”وفرة”، ويقدم المواطنون على المنصة طلبات باحتياجاتهم، وتظهر أسماء الولايات والمدن والشوارع ثم الأكثر احتياجًا لتسهيل وصول المساعدات لهم.