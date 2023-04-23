الدعم السريع توثق سيطرتها على مستودعات ذخيرة وصواريخ للجيش السوداني في معسكر “شاكوت” (فيديو)

استولت قوات الدعم السريع، أمس السبت، على مستودعات الذخيرة وصواريخ الطائرات في نفق تحت الأرض بمعسكر شاكوت شمال الخرطوم.

وأظهر مقطع فيديو تأكدت وحدة التحقق في الجزيرة مباشر من صحته، عناصر من الدعم السريع وهم يفتحون أبوابًا حديدية مؤدية إلى أنفاق تحت الأرض.

وقالت العناصر في المقطع إن “الأمر يتعلق بـ4 مستودعات كبرى أصبحت تحت سيطرتها”، وظهرت وهي تحمل صناديق قالت إنها محملة بالذخيرة.

وحملت القوات بندقيات كلاشينكوف وقذائف صغيرة، قالت إنها “لأجل السودان”، فيما التقط أحد عناصر قوات الدعم السريع أعدادًا كبيرة من الصناديق قال إنها تحوي “عبوات ناسفة”.

والتقط صناديق ظهرت فيها صواريخ طائرة، قائلًا إن “الطيران (أي الطائرات العسكرية) لا يخيفنا نهائيًا”.

ووجّه عنصر قوات الدعم السريع رسالة للشعب السوداني عبر مقطع الفيديو من داخل نفق الذخيرة العسكرية، قال فيها “نأسف للشعب السوداني على ما حصل”، وزاد “ما كان بيدنا”.

وتابع “نحن مجبورون على ذلك والله”، ثم وجّه بعدها رسالة إلى قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، قال فيها “نفسي تدخل في نفق مثل هذا وأخليك”.

قالت قوات الدعم السريع بالسودان، السبت، إنها سيطرت على 60 مركبة عسكرية بكامل عتادها ودمرت 10 أخرى وقُتل العشرات وفر المئات من “القوات المعتدية” خلال معاركها مع الجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم.

وذكرت قوات الدعم السريع في بيان أن “قوة من الانقلابين قوامها 5 مركبات حاولت الهجوم على قواتنا المتمركزة في حي نمرة 2 بالخرطوم (وسط) حيث تم الاستيلاء على 4 مركبات وتدمير المركبة الخامسة”.

من ناحية أخرى، نفى الجيش السوداني سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة جياد الصناعية بالخرطوم، وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية إنه لا وجود حاليًا لمن تصفهم بـ“المتمردين” في مدينة جياد الصناعية.

والسبت، تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم، رغم هدنة إنسانية معلنة بين الطرفين لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر.