الخارجية المصرية: إصابة أحد أعضاء سفارتنا في الخرطوم بطلق ناري وإجلاء رعايانا يحتاج “تخطيطا محكما”

كشف السفير المصري أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الأحد، إصابة أحد أعضاء سفارة القاهرة لدى الخرطوم بطلق ناري.

وشدد أبو زيد في تصريحات صحفية، على ضرورة “توخي أقصى درجات الحذر حفاظًا على سلامة المواطنين المصريين وأعضاء البعثات في السودان”.

وأوضح المتحدث الرسمي أن “الدول التي لديها أعداد كبيرة من المواطنين تتجاوز 10 آلاف، مثل الجالية المصرية في السودان، تحتاج إلى عملية تخطيط مُحكمة وآمنة ومنظمة لضمان سلامة ودقة عملية الإجلاء، خاصة في ظل التصاعد الخطير في حجم المخاطر”.

ومضى إلى أن الدبلوماسيين المصريين “لن يغادروا السودان قبل الاطمئنان على جميع مواطنيهم”.

وفي بيان سابق، دعت الخارجية المصرية رعاياها الموجودين خارج مدينة الخرطوم إلى التوجه لأقرب نقطة إليهم تمهيدًا لإجلائهم.

ودعا البيان أيضًا المصريين الموجودين في الخرطوم للبقاء في منازلهم لحين تحسن الأوضاع الأمنية بالعاصمة وإعادة تقييم الوضع بما يسمح بإجلائهم، في إطار خطة الإجلاء الموضوعة لجميع المصريين في السودان.

وأجلت الولايات المتحدة موظفي السفارة الأمريكية في الخرطوم، فيما أعلنت فرنسا بدء عمليات إجلاء لمواطنيها ورعايا آخرين، بينما تواجه عمليات إجلاء تخطط لها بعض الدول الأخرى مشاكل اليوم الأحد، في ظل تواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وعلى وقع عمليات الإجلاء، تبادل طرفا النزاع في السودان صباح اليوم الاتهامات بشأن الاعتداء على البعثات الدبلوماسية، وقال الجيش السوداني في بيان إن “قوات الدعم السريع اعتدت على مواكب لبعثات دبلوماسية”.

وكذلك اتهمت قوات الدعم السريع في بيان أن قوات الجيش قامت بهجوم بالطيران أثناء إجلاء رعايا فرنسيين تحت حماية قواتهم في الخرطوم.