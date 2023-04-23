التايمز: تسريبات للبنتاغون تكشف إمكانية الصين السيطرة على الأقمار الصناعية الغربية

نشرت صحيفة التايمز البريطانية تقريرا لمراسلها المخضرم السابق لشؤون الدفاع مايكل إيفانز بشأن تسريبات وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

وقال التقرير الذي جاء بعنوان “تسريبات البنتاغون تكشف قدرات الصين السيطرة على الأقمار الصناعية العسكرية الغربية” إن الوثائق الاستخباراتية المسربة، توضح أن الصين قد امتلكت قدرات متزايدة على تحييد الأقمار الاصطناعية الغربية، الخاصة بالاتصالات أو المراقبة، بل وحتى السيطرة عليها في حال نشوب حرب.

ويشير إيفانز إلى أن الوثائق التي تحمل خاتم الاستخبارات المركزية الأمريكية، (سي أي إيه)، والتي يعود تاريخها إلى العام الجاري، تذكر قدرات الصين على “تعطيل، وإفساد، أو الاستيلاء” على الأقمار الاصطناعية المعادية.

ويذكر إيفانز بأن البنتاغون والاستخبارات الأمريكية كانت على اطلاع سابق على التقنيات المتطورة للصين في مجال الأقمار الاصطناعية، لكن الوثيقة الأخيرة تركز على قلق (السي أي إيه) المتزايد من قدرات الصين المتطورة في مجالي حرب الفضاء والجاسوسية.

ويقول إيفانز إن التسريبات المسؤول عنها جاك تيكسييرا، وضمنها الوثيقة الأخيرة، “تؤكد مخاوف البنتاغون من إمكانية وجود وثائق سرية أخرى، قد يتم نشرها وتسبب ضررا بالأمن القومي، بكشف تقديرات للأجهزة الاستخباراتية الأمريكية، فيما يخص قدرات المنافسين العسكرية أو القتالية”.

ويواصل إيفانز القول إن “إحدى الوسائل التي وردت في الوثيقة، سلاح سيبراني، يسبب ضغطا كبيرا على الأقمار الاصطناعية، بإرسال عدد لا متناه من الإشارات المشابهة للإشارات التي تحمل التعليمات من المحطات الأرضية، ما يؤدي إلى توقف الأقمار عن العمل”.

وينقل إيفانز عن الوثيقة أن ذلك سيؤدي لسيطرة الصين “على إشارات القمر الاصطناعي، وجعلها غير فعالة في نقل الاتصالات أو التعليمات الاستخباراتية أو مواقع المراقبة، أو أنظمة الاستطلاع”.

ويعرج إيفانز على فكرة أنه رغم عدم ورود أي ذكر في الوثيقة لكيفية تخطيط واشنطن لمواجهة ذلك، إلا أنه من المعروف أن البنتاغون وقيادتيه السيبرانية، والفضائية، ينفقون ملايين الدولارات على مشروعات لمواجهة القدرات الصينية والروسية، كما أن واشنطن تمتلك أيضا برنامجا متطورا لشن الهجمات السيبرانية العميقة، وتعزيز القدرات الدفاعية لحماية الأقمار الاصطناعية، بإضافة مكونات معينة في بنائها.

ويقول التقرير أيضا إن الولايات المتحدة ليست متخلفة عن الصين وروسيا في هذا المضمار، فهي أيضا تمتلك الوسائل اللازمة لشن الهجمات على الأقمار الاصطناعية المعادية، سواء بالسبل الإليكترونية، أو بالصواريخ.