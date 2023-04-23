أول ظهور لحميدتي منذ بداية المواجهات العسكرية في السودان (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل، اليوم الأحد، مقطع فيديو يُظهر للمرة الأولى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) وهو يتجول على متن عربة عسكرية، في محيط القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وتوصلت “وحدة التحقق” في الجزيرة مباشر إلى أن المقطع المصور تم التقاطه بالتحديد في شارع النيل أمام ديوان الحكم الاتحادي في محيط القصر الرئاسي، وتم نشره للمرة الأولى، اليوم الأحد، لكن غير معلوم بالتحديد موعد تصويره، حيث تدور الاشتباكات منذ السبت 15 إبريل/نيسان الجاري

وتسارعت، الأحد، عمليات إجلاء الرعايا والدبلوماسيين الأجانب من السودان من قبل دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، في وقت تتواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من أسبوع.

وتسببت الاشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، بمقتل أكثر من 420 شخصا وإصابة 3700 بجروح، ودفعت عشرات الآلاف الى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.