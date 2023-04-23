أسرة الزميل هشام عبد العزيز تناشد السلطات المصرية الإفراج عنه بعد صدور قرار بإخلاء سبيله

ناشدت أسرة الزميل هشام عبد العزيز الصحفي بقناة الجزيرة مباشر المعتقل في السجون المصرية السلطات المصرية سرعة الإفراج عنه بعد صدور قرار رسمي بإخلاء سبيله، الإثنين الماضي، وفقا لقرار من النيابة العامة تداوله محامون وحقوقيون وأعضاء بلجنة العفو الرئاسي.

ونشرت سميرة الطاهر زوجة الزميل هشام تغريدة عبر تويتر قالت فيها: “خمسة أيام مرت على صدور قرار من النيابة بإخلاء سبيل الصحفي هشام عبد العزيز ضمن قائمة تضم 40 شخصا آخرين، جميعهم خرجوا وقضوا العيد مع أسرهم عدا هشام، لسبب غير معروف حتى الآن”.

وأضافت سميرة: “الخمسة أيام تسبقها نحو 1400 يوم من الحبس الاحتياطي من دون تهمة”.

خمسة أيام مرت علي صدور قرار من النيابة بإخلاء سبيل #الصحفي_هشام_عبدالعزيز ضمن قائمة تضم ٤٠ شخص اخرين ، جميعهم خرجوا وقضوا العيد مع اسرهم ما عدا هشام ، لسبب غير معروف حتي الآن .

الخمسة ايام تسبقها ١٤٠٠ يوم حبس احتياطي . — samira eltaher (@samira_eltaher) April 23, 2023

وفي وقت سابق اليوم، كتب شقيقه أيمن عبر تويتر: “زرت أخي هشام عبد العزيز أمس، وبالرغم من مشاق الزيارة التي استغرقت حوالي 10 دقائق، لكن فرحتي برؤيته تساوي الدنيا وما فيها، هشام حالته الصحيه تستدعي رعاية طبية خاصة وعاجلة نرجو من الساده المسؤلين سرعة تنفيذ قرار إخلاء سبيله الذي صدر ولم يتم تنفيذه حتى الآن”.

زرت أخي #هشام_عبدالعزيز أمس وبالرغم من مشاق الزيارة التي استغرقت حوالي عشر دقائق ولكن فرحتي برؤيته تساوي الدنيا وما فيها

هشام حالته الصحيه تستدعي رعاية طبية خاصة وعاجلة

نرجو من الساده المسؤلين سرعة تنفيذ قرار إخلاء سبيله الذي صدر ولم يتم تنفيذه حتى الآن#الحرية_لهشام_عبدالعزيز pic.twitter.com/f9Nbv4YGWH — Ayman Abdelaziz (@aymanabdelazizg) April 23, 2023

وكان طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي قد أعلن قبل أيام عن صدور قرار بإخلاء سبيل هشام عبد العزيز، وجاء اسمه ضمن قائمة ضمت 41 شخصا.

الف مبروك pic.twitter.com/pUG89YhlVa — طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) April 17, 2023

وفي يونيو/حزيران 2019، اعتقلت قوات الأمن المصرية الزميل هشام خلال زيارة عائلية وتم ضمه إلى القضية رقم 1365 لعام 2018 أمن دولة، وقررت النيابة الإفراج عنه بعد ذلك إلا أن السلطات أعادت تدويره من خلال حبسه في القضية رقم 1956 لعام 2019.

وخضع هشام لتجديد الحبس في القضية الأولى 10 مرات مدة كل منها 15 يومًا، كما خضع لتجديد واحد لمدة 45 يومًا.

وبعد تدويره في القضية الثانية، تم تجديد حبسه 10 مرات مدة كل منها 15 يومًا، ثم 22 مرة مدة كل منها 45 يومًا، ليتجاوز الزميل هشام مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون المصري بعامين، في ظل تدهور مستمر في حالته الصحية.

جمهور " #الجزيرة_مباشر" يطالب السلطات المصرية بالإفراج عن الزملاء هشام عبدالعزيز وبهاد الدين إبراهيم وربيع الشيخ#مصر pic.twitter.com/gcpYpC61bi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 30, 2023

يذكر أن الزميل هشام تعرض خلال فترة حبسه لانتهاكات واعتداءات نفسية وجسدية كما جرت محاولات لإجباره على التوقيع على اعترافات كاذبة.

وتقول أسرة هشام عبد العزيز إنه أصيب بالمياه الزرقاء في عينيه، ويعاني ارتفاعًا في ضغط العين، مما يسبب إعتامًا في القرنية وعدم وضوح للرؤية، وأوضحت أنه يحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة حتى لا يفقد بصره إلا أن السلطات الأمنية في مصر تمنع عنه العلاج.

ويعاني الزميل هشام تكلسًا بعظمة الركاب في الأذن الوسطي، مما يؤثر في قدرته على السمع.

وإلى جانب هشام، اعتقلت السلطات المصرية 2 آخرين من صحفيي الجزيرة مباشر، هما بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ، خلال ذهابهما إلى مصر في إجازة اعتيادية.