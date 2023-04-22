وزارة الصحة السودانية: نعمل بالحد الأدنى من الفرق الطبية ونعطي أولوية لجرحى الاشتباكات (فيديو)

قال محمد إبراهيم، الناطق باسم وزارة الصحة في السودان، إن الوزارة تعمل حاليًّا بالحد الأدنى من الفرق والكوادر الطبية التي تقدّم الخدمة الطارئة في المستشفيات التي ما زالت تعمل.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، أن الوزارة من خلال الغرفة المركزية تتبع بروتوكلات الكوارث الطبيعية والبشرية، حيث الأولوية حاليًّا لمصابي الاشتباكات العسكرية.

وأوضح أن جميع الخدمات في المستشفيات لن تكون في طاقتها القصوى لكل الأمراض، لافتًا إلى أن الخدمات الطبية لغير ضحايا الحرب موجهة فقط إلى الحالات الطارئة مثل الولادة القيصرية وغيرها.

كما أشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن عدد المستشفيات الحكومية والخاصة في ولاية الخرطوم هو 133 مستشفى.

وأكد أن المستشفيات التي خرجت من الخدمة بسبب عدم الأمان أو وجودها في محيط الاشتباكات، هي 30 مستشفى، منها 10 ضمن القطاع الحكومي، و20 من القطاع الخاص، مشيرًا إلى نقل المرضى من هذه المستشفيات إلى أخرى آمنة بديلة لتقديم الرعاية الصحية لهم.

وتتفاوت الأعداد والإحصاءات المعلنة بشأن المستشفيات وما خرج منها الخدمة، إذ تختلف أرقام وزارة الصحة عن أرقام نقابة الأطباء في السودان.

ووفق آخر تحديث نشرته النقابة صباح اليوم السبت، فإنه من أصل 79 مستشفى أساسية في العاصمة الخرطوم، توقفت 56 مستشفى عن الخدمة بسبب وجودها في مناطق تبادل إطلاق النار بين طرفي النزاع.

وأكدت النقابة في بيان أن عدد المستشفيات التي تعمل حاليًّا في العاصمة هو 23 مستشفى فقط، يعمل بعضها بشكل كامل والبعض الآخر بشكل جزئي كتقديم خدمة الإسعافات الأولية فقط، مشيرة إلى أن بعضها مهدد بالإغلاق بسبب نقص الكوادر والإمدادات الطبية.

وتعرضت 4 مستشفيات في مدينة الأُبيّض للقصف أمس الجمعة، مما يرفع العدد الكلي للمستشفيات التي قُصفت إلى 13 مستشفى، إضافة إلى 19 مستشفى تعرضت للإخلاء القسري.

وأعلنت النقابة، اليوم، ارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء الاشتباكات إلى 256 قتيلًا و1454 مصابًا، وذكرت أن العديد من الوفيات والإصابات لم يتم حصرها خاصة في مدينة الأُبيّض بسبب الوضع الأمني في السودان.

واندلعت مواجهات عسكرية، منذ السبت الماضي، بين قوات الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، راح ضحيتها مئات القتلى من المدنيين وغيرهم، ودُمرت عشرات المنازل والمباني الحكومية.