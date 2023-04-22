مقتل 6 من أسرة واحدة في ثاني أيام العيد إثر سقوط قذيفة على منزلهم بالخرطوم (فيديو)

قُتل 6 مدنيين سودانيين، صباح اليوم السبت، في أم درمان جراء الاشتباكات رغم إعلان الجيش وقوات الدعم السريع هدنة لمدة 72 ساعة، تبدأ من أول أيام عيد الفطر المبارك حتى يوم غد الأحد.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن قذيفة سقطت على منزل بمنطقة أمبدة غربي العاصمة الخرطوم، مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفل.

أمدرمان | سقوط قذيفة في حي أمبدة المنصورة أدت لمقتل 6 مدنيين.#السودان pic.twitter.com/EN5t5xn9QW — Sudan News (@Sudan_tweet) April 22, 2023

وخرج أهالي المنطقة لتشييع جثامين القتلى الستة جراء الاشتباكات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع في ثاني أيام العيد.

وتُعَد هذه الهدنة هي الثالثة التي يعلنها طرفا النزاع في السودان، لكنهما لم يلتزما بها، واستمر تبادل إطلاق النيران والقصف، بجانب اتهامات متبادلة من الطرفين بخرق الهدنة.

⛔الان وقوع دانا ووفاء ستة أشخاص في حي امبدة المنصورة ميدان البسطي القديم ربنا يرحمهم ويدخلهم فسيح جناته و جميع اموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات#حوجة_امدرمان #حوجة_الخوطوم #السودان pic.twitter.com/gU3gigowZA — نينجا ود ثريا (@alssadgbabiker) April 22, 2023

كما أن هذه ليست المرة الأولى التي يُقتل فيها أشخاص مدنيون من أسرة واحدة في الخرطوم منذ بدء الاشتباكات المسلحة، إذ قُتل 3 أطفال من أسرة واحدة إثر سقوط قذيفة على منزلهم بمنطقة شرق النيل في العاصمة السودانية يوم الثلاثاء الماضي.

ووفقًا للصحفية السودانية داليا الطاهر، فإن الضحايا هم “محمد بابكر، ومعتز بابكر، وابن خالتهما منذر عوض، وذلك بعد سقوط قذيفة عليهم حينما كانوا يلعبون تحت شجرة بالقرب من منزلهم”.

استشهاد 3 أطفال من الجريف شرق سقطت عليهم دانة توفي ثلاثة أطفال أثر مقذوف دانة سقط عليهم وهم يلعبون تحت شجرة بالقرب من منزلهم بالجريف شرق قرب مركز صحي الجريف. الأطفال هم :محمد بابكر

معتز بابكر

وابن خالتهم منذر عوض. انا لله وانا اليه راجعون#لا_للحرب… — داليا الطاهر- Dalia Eltahir (@dalia_eltahir) April 18, 2023

ودخلت الاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) يومها الثامن، منذ بدء اندلاعها السبت الماضي.