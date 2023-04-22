سياسة|السودان

مقتل 6 من أسرة واحدة في ثاني أيام العيد إثر سقوط قذيفة على منزلهم بالخرطوم (فيديو)

22/4/2023-|آخر تحديث: 22/4/202301:14 PM (مكة المكرمة)

قُتل 6 مدنيين سودانيين، صباح اليوم السبت، في أم درمان جراء الاشتباكات رغم إعلان الجيش وقوات الدعم السريع هدنة لمدة 72 ساعة، تبدأ من أول أيام عيد الفطر المبارك حتى يوم غد الأحد.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن قذيفة سقطت على منزل بمنطقة أمبدة غربي العاصمة الخرطوم، مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفل.

وخرج أهالي المنطقة لتشييع جثامين القتلى الستة جراء الاشتباكات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع في ثاني أيام العيد.

وتُعَد هذه الهدنة هي الثالثة التي يعلنها طرفا النزاع في السودان، لكنهما لم يلتزما بها، واستمر تبادل إطلاق النيران والقصف، بجانب اتهامات متبادلة من الطرفين بخرق الهدنة.

كما أن هذه ليست المرة الأولى التي يُقتل فيها أشخاص مدنيون من أسرة واحدة في الخرطوم منذ بدء الاشتباكات المسلحة، إذ قُتل 3 أطفال من أسرة واحدة إثر سقوط قذيفة على منزلهم بمنطقة شرق النيل في العاصمة السودانية يوم الثلاثاء الماضي.

ووفقًا للصحفية السودانية داليا الطاهر، فإن الضحايا هم “محمد بابكر، ومعتز بابكر، وابن خالتهما منذر عوض، وذلك بعد سقوط قذيفة عليهم حينما كانوا يلعبون تحت شجرة بالقرب من منزلهم”.

ودخلت الاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) يومها الثامن، منذ بدء اندلاعها السبت الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر