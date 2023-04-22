قيادي بالمؤتمر الشعبي: حصلنا على التزام من البرهان وحميدتي بتنفيذ الهدنة خلال العيد (فيديو)

قال كمال عمر -مسؤول القطاع السياسي بحزب “المؤتمر الشعبي” السوداني وعضو اللجنة التنسيقية للقوى المُوقعة على الاتفاق الإطاري- إنهم حصلوا على التزام واضح من قبل قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بتنفيذ الهدنة الإنسانية خلال عيد الفطر للتيسير على السودانيين.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة الجزيرة مباشر، الجمعة، أن أطرافًا وجهودًا دولية تسعى لإقناع الطرفين من أجل وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى الحوار.

وأكد أن مطالب الطرفين لن تتحقق بالحرب والقتال بل بالتفاوض، ولذلك “يجب وقف التدمير فورًا”.

وأشار إلى أن اللجنة التنسيقية طرحت مبادرة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين الأطراف المتقاتلة وتحويل قضايا الخلاف بينهما إلى طاولة الحوار.

أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من أحد المباني التابعة لقوات الدعم السريع بمنطقة #الصحافة جنوب شرق العاصمة #الخرطوم#السودان | #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/YMDNvXCFqG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 21, 2023

وأعلن الجيش السوداني، مساء الجمعة أول أيام عيد الفطر، موافقته على هدنة لمدة ثلاثة أيام تبدأ اليوم، وذلك بعد ساعات من إعلان قوات الدعم السريع موافقتها على هدنة من القتال الذي أودى بحياة 413 شخصًا، وفق منظمة الصحة العالمية.

وهذه ثالث هدنة منذ بدء القتال وشهدت السابقتان خروقات عدة واتهامات متبادلة من الطرفين، وخلال الأيام الماضية دارت اشتباكات بين الطرفين في 9 ولايات من أصل 18 ولاية بالبلاد.

ورأى كمال عمر في حواره أن كل الطرق تؤدي إلى العودة للعملية السياسية، وأن النظام السابق هو المستفيد من استمرار الحرب، على حد تعبيره.

وقال إن النظام السابق -نظام الرئيس السابق عمر البشير- يريد العودة للسلطة عبر الحرب “خاصة بعد فشله السياسي”، مضيفًا “لن يضحك أحد على السودانيين”.

سقوط قذيفة حربية على سيارة بمنطقة #الجريف_شرق في #الخرطوم خلال معارك مستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع#السودان | #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/otmxpkdRUt — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 21, 2023

وارتأت قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي أن القتال الراهن من صنع أنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير (1989-2019)، وحذرت من نسف العملية السياسية في البلاد.

وقالت في بيان إن “مخططات عناصر النظام البائد تكشفت وبوضوح عقب إشعال فتيل المعركة، ليتضح أنهم هم الجهة التي قامت بالتعبئة لهذه الحرب، وهم الذين يرجون حصاد نتائجها”.