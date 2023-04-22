قائد بالجيش السوداني: لا توجد هدنة الآن و95% من “القوة المتمردة” انتهت (فيديو)

قال الفريق ركن عبد المحمود حماد حسين نائب رئيس هيئة الأركان للتدريب في القوات المسلحة السودانية إنه “لا توجد هدنة الآن” متهما قوات الدعم السريع بخرقها قبل أن تبدأ.

وأضاف المسؤول العسكري السوداني في كلمة بالقيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم اليوم السبت، أن الدعم السريع “قوة تمردت وخانت البلاد وخانت العباد” وقال إن “95% من هذه القوة قد انتهت”.

وجزم المسؤول العسكري السوداني بأنه الآن لا توجد هدنة، لأن قوات الدعم السريع قد خرقت هذه الهدنة حتى قبل أن تبدأ، حسبما قال.

وقال إنه خلال ظرف يوم أو يومين سيتم “تنظيف ما تبقى من جيوب” لقوات الدعم السريع وسيتم “إعلان الخرطوم خالية” وأضاف أنه لا توجد في الولايات السودانية الأخرى “حاجة اسمها الدعم السريع”.





من ناحية أخرى قام الفريق ركن عباس حسن عباس الداروتي نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة، بزيارة للقيادة العامة، وتحدث أمام عدد من الجنود والأفراد.

وأظهر مقطع فيديو نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة، وهو يتجول في عدد من المرافق، ويتحدث إلى عدد من الأفراد العسكريين خلال جولته.

ونقل المسؤول العسكري السوداني “تحيات القيادة والتهنئة بالعيد” لعسكريين تجمعوا حوله وسط الهتافات والموسيقى العسكرية.

هدنة هشة

وقال الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في بيانين منفصلين، أمس الجمعة إنهما وافقا على هدنة لمدة 3 أيام “كي يستطيع شعب السودان الاحتفال بعيد الفطر”.

ووافقت قوات الدعم السريع على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ في السادسة صباح أمس الجمعة بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت غرينتش) كما وافق الجيش السوداني في وقت لاحق على الهدنة.

على الرغم من موافقة القوات المسلحة على الهدنة التي تسري اعتبارا من اليوم، إلا أننا رصدنا العديد من الانتهاكات التي قام بها المتمردون خلال اليوم وتتمثل في :

مهاجمة مقر لقوات الدفاع الجوي واستخدام أسلحته لموقعهم بالمصفاة pic.twitter.com/5oiqutzrq6 — القوات المسلحة السودانية – الإعلام العسكري (@GHQSudan) April 21, 2023

ويخوض الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) معارك دامية في الخرطوم ومدن أخرى منذ يوم السبت 15 من أبريل/نيسان.

وأدت تلك الاشتباكات التي تجري في مناطق قريبة من المرافق الحيوية في العاصمة بما فيها المستشفيات وأماكن سكن المواطنين، إلى مقتل أكثر من 400 شخص وإصابة أكثر من 3500، في حصيلة مرشّحة للارتفاع.