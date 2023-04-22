عبد الرحيم دقلو يطالب البرهان “بعدم الاختباء” والمشاركة في المعارك (فيديو)

طالب قائد ثاني قوات الدعم السريع، عبد الرحيم دقلو، عناصر الجيش السوداني بإلقاء السلاح، والتخلي عن مساندة قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان.

وقال دقلو في كلمة نشرتها صفحة قوات الدعم السريع على تويتر، السبت، “نطالب البرهان بالخروج والقتال مع أبناء الشعب وليس الزج به في الحرب والتخفي في البدروم (القبو)”.

وفي المقطع الذن نُشر على الصفحة تحت عنوان “الآن قائد ثاني قوات الدعم السريع، الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو، يتقدم الصفوف الأمامية، لمعركة الديمقراطية، ويبشر الشعب السوداني”، واصل دقلو الحديث للبرهان مطالبا إياه بالخروج والقتال مع جنوده، “وعدم الاختباء”.

وأشار إلى أنهم تحدثوا مع البرهان، والكباشي، وياسر العطا، وهما من أعضاء المجلس السيادي، معتبرا أن ما يحدث هو “ثورة الشعب السوداني”.

ودخلت الاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) يومها الثامن، منذ بدء اندلاعها السبت الماضي.

وسُمع دوي انفجارات وإطلاق نار، السبت، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، في العاصمة السودانية الخرطوم، رغم الهدنة المعلنة من الطرفين.

وتجددت المعارك في الخرطوم بعد هدوء حذر شهدته العاصمة مساء الجمعة، بعد توقف أصوات الرصاص والمدافع بمحيط القصر الرئاسي وقيادة الجيش، التي كانت تشهد اشتباكات مستمرة على مدار أسبوع.