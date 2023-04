الصليب الأحمر: ظهور علامات “شيخوخة متسارعة” على محتجزي غوانتانامو

قال مسؤول في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الجمعة، إن السجناء المحتجزين منذ سنوات في معتقل خليج غوانتانامو الأمريكي في كوبا تظهر عليهم علامات “الشيخوخة المتسارعة”.

وأضاف باتريك هاميلتون، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الولايات المتحدة وكندا “ندعو الإدارة الأمريكية والكونغرس إلى العمل معًا لإيجاد حلول مناسبة ومستدامة لمعالجة هذه القضايا”، وتابع “يجب اتخاذ إجراءات بشكل عاجل”.

وجاءت تعليقات هاميلتون بعد زيارته معتقل غوانتانامو في مارس/آذار، بعد توقف دام 20 عامًا.

وقال “أندهش من أن أولئك الذين ما زالوا محتجزين حتى اليوم يعانون أعراض تسارع الشيخوخة، التي تفاقمت بسبب الآثار التراكمية لتجاربهم والسنوات التي قضوها رهن الاحتجاز”.

وطالب بحصول المحتجزين على رعاية ملائمة في مجالي الصحة النفسية والجسدية، والسماح لهم بالاتصال بأسرهم باستمرار.

I recently returned from Guantanamo for the first time since 2003. It’s clear to me that with the passage of time the population is rapidly ageing and their needs have evolved. See the full statement here: https://t.co/NQdIqiycDc

— Patrick Hamilton (@PHamiltonICRC) April 21, 2023