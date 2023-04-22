السودان.. “الدعم السريع” تعلن السيطرة على 60 مركبة عسكرية ومقر التصنيع الحربي (فيديو)

قالت قوات الدعم السريع بالسودان، السبت، إنها سيطرت على 60 مركبة عسكرية بكامل عتادها ودمرت 10 أخرى وقُتل العشرات وفر المئات من “القوات المعتدية” خلال معاركها مع الجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم.

وذكرت قوات الدعم السريع في بيان أن “قوة من الانقلابين قوامها 5 مركبات حاولت الهجوم على قواتنا المتمركزة في حي نمرة 2 بالخرطوم (وسط) حيث تم الاستيلاء على 4 مركبات وتدمير المركبة الخامسة”.

كما أعلنت قوات الدعم السريع عن تمكنها من “دحر” من أسمتهم “المعتدين” ومطاردتهم والاستيلاء على كامل “مقر التصنيع الحربي” مؤكدة أنه يجري حصر العتاد الذي تم الاستيلاء عليه.

من ناحية أخرى، نفى الجيش السوداني سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة جياد الصناعية بالخرطوم.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية إنه لا وجود حاليا لمن تصفهم بـ “المتمردين” في مدينة جياد الصناعية.

والسبت، تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم، رغم هدنة إنسانية معلنة بين الطرفين لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر.

ومساء أمس الجمعة، أعلن الجيش السوداني في بيان موافقته على هدنة لمدة 3 أيام، وذلك بعد ساعات من إعلان قوات الدعم السريع موافقتها على هدنة من القتال الذي أودى بحياة 413 شخصا منذ اندلاعه في 15 أبريل/ نيسان الجاري، وفق منظمة الصحة العالمية.