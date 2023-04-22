الجيش السوداني يوافق على هدنة 3 أيام لـ”الاحتفال بالعيد” وحصيلة القتلى بالمئات

أعلن الجيش السوداني موافقته على هدنة لمدة 3 أيام تبدأ الجمعة -يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك- وذلك بعد ساعات من إعلان قوات الدعم السريع موافقتها على هدنة من القتال الذي أودى بحياة المئات، وفق منظمة الصحة العالمية.

وقال الجيش في بيان مساء الجمعة “وافقت القوات المسلحة على هدنة لمدة 3 أيام لتمكين المواطنين من الاحتفال بعيد الفطر وانسياب الخدمات الإنسانية، وتأمل القوات المسلحة أن يلتزم المتمردون بكل متطلبات الهدنة ووقف أي تحركات عسكرية من شأنها عرقلتها”.

وفي بيان لاحق، أعلن الجيش تمسكه بالهدنة على الرغم من رصده انتهاكات عدة لها من جانب قوات الدعم السريع، بينها “مهاجمة مقر لقوات الدفاع الجوي واحتلال مراكز شرطة، وقصف عشوائي لمبانٍ في محيط القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، واتخاذ مدنيين دروعًا”، على حد قوله.

وفجر الجمعة، أعلنت قوات الدعم السريع عبر بيان موافقتها على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ صباح الجمعة، بناء على “تفاهمات دولية وإقليمية ومحلية”.

بسم الله الرحمن الرحيم

قيادة قوات الدعم السريع

بيان هام

21-4-2023

بناءًا على تفاهمات دولية واقليمية ومحلية وافقنا على هدنة انسانية لمدة 72 ساعة تبدأ اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح اليوم .

وننوه الى ان الهدنة تأتي تزامنا مع عيد الفطر المبارك ولفتح ممرات إنسانية لاجلاء… pic.twitter.com/tkzqbLO69G — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 21, 2023

وهذه ثالث هدنة منذ بدء القتال وشهدت السابقتان خروقات عدة واتهامات متبادلة من الطرفين.

وصباح الجمعة، دارت اشتباكات شرسة في محيط القصر الرئاسي وسط الخرطوم وفي مناطق أخرى بالعاصمة، التي شهدت تبادلا لإطلاق النار بعد أن بدأت قوات من الجيش في الانتشار سيرًا على الأقدام للمرة الأولى منذ اندلاع القتال قبل نحو أسبوع مع قوات الدعم السريع.

وقال الجيش السوداني في بيان إنه بدأ “مرحلة التنظيف التدريجي لبؤر وجود الجماعات المتمردة حول العاصمة”.

وقال شهود إن جنودا وأفرادًا من الدعم السريع تبادلوا إطلاق النار في مناطق سكنية في أنحاء المدينة، بما في ذلك خلال صلاة العيد في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

وامتد القتال للمرة الأولى إلى ولاية الجزيرة (وسط) المتاخمة للخرطوم على الطريق القومي إلى مدينة ود مدني، بحسب شهود عيان.

وخلال الأيام الماضية دارت اشتباكات بين الطرفين في 9 ولايات من أصل 18 ولاية بالبلاد.

وبلغت حصيلة الضحايا 413 قتيلا و3 آلاف و551 جريحا، بحسب منظمة الصحة العالمية في بيان الجمعة، وذلك منذ بدء الاشتباكات في 15 أبريل/نيسان الجاري بالخرطوم ومدن أخرى.

وفي واشنطن، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مواطنا أمريكيًا قُتل في السودان، دون تفصيل.

وقُتل ما لا يقل عن 5 من موظفي مساعدات إنسانية، من بينهم 3 من موظفي برنامج الأغذية العالمي الذي أوقف منذئذ عملياته في السودان، وهي واحدة من أكبر عمليات المساعدات الغذائية العالمية.

وقُتل موظف من المنظمة الدولية للهجرة في مدينة الأُبيض، الجمعة، بعد أن وقعت سيارته وسط تبادل لإطلاق نيران أثناء محاولته لنقل أسرته إلى مكان آمن.