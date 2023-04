استعدادات أمريكية وأوربية لعمليات إجلاء محتملة من السودان جراء الاشتباكات

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الجيش يعد خيارات لإخلاء السفارة الأمريكية في السودان، في الوقت الذي لا تزال فيه إدارة جو بايدن تدرس ما إذا كانت ستجلي الموظفين من الخرطوم التي تشهد عدم الاستقرار.

وكشف أوستن في مؤتمر صحفي في ألمانيا، أمس الجمعة، أنه تم نشر بعض القوات في مسرح العمليات لضمان توفير أكبر عدد ممكن من الخيارات إذا طُلب منهم التحرك، وقال لم تتم مطالبتنا بفعل أي شيء بعد، لم يُتخذ قرار بشأن أي شيء”.

.@StateDeputySpox: Reports of ongoing indiscriminate violence in Sudan threatens the safety of civilians and jeopardizes the aspirations of the Sudanese people for a democratic transition. We are very concerned about reports of continuing clashes, attacks on civilians & looting. pic.twitter.com/SSvUwqafnL

— Department of State (@StateDept) April 21, 2023