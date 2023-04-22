أسعار تذاكر “خيالية”.. جولة ترصد حركة نزوح مكثفة من الخرطوم جراء الاشتباكات (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر حركة سفر مواطنين سودانيين من الخرطوم إلى مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، هربًا من الاشتباكات المتواصلة في العاصمة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ السبت الماضي.

واشتكى مواطنون، اليوم السبت، من قلة وسائل النقل وبطء حركة الحافلات العمومية بسبب شح الوقود، كما سجلوا زيادة في أسعار المواصلات.

وقال أحد المواطنين إن الأسعار تفوق قدرة السودانيين خصوصًا في الظروف الراهنة التي يمرون بها، وحدد سعر التذكرة أنه زاد من 5 آلاف إلى 15 ألف جنيه سوداني (1 دولار يساوي 600 جنيه).

حركة سفر مكثفة وأسعار خيالية

ورصدت الجزيرة مباشر حركة كثيفة للمسافرين خصوصًا النساء والأطفال الذين ينزحون إلى مدن وولايات أخرى أكثر هدوءًا من الخرطوم، إذ يصيب القصف أحياء سكنية منذ أكثر من أسبوع.

وأفاد مواطن آخر أن الطريق إلى خارج الخرطوم آمن، وأن المواصلات قد تكون متوفرة في بعض الأوقات إلا أن أسعارها “خيالية” على حد وصفه، وتجعل المواطن غير قادر على شراء تذاكر لأسرة كاملة.

وأضاف أن السودانيين يمرون بظروف صعبة على مدار أسبوع كامل، جعلتهم غير قادرين على توفير أي حلول بديلة، موضحًا أن التطبيقات البنكية متوقفة عن العمل.

وضع مخيف

وأفاد طفل لكاميرا الجزيرة مباشر أنه جاء إلى ود مدني من الخرطوم، ووصف الوضع فيها بـ”المخيف” بسبب الاشتباكات المسلحة المتواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مشددًا على أن القصف لم يتوقف في يوم العيد (أمس الجمعة).

ومضى الطفل في وصف المأساة التي هرب وأسرته منها، قائلًا إن الكهرباء كانت منقطعة والمياه أيضًا، كما يوجد شح في المواد الغذائية.

ولليوم الثامن على التوالي، سُمع دوي انفجارات وإطلاق نار في العاصمة السودانية الخرطوم، رغم الهدنة المعلنة من الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وتجددت المعارك في الخرطوم بعد هدوء حذر شهدته العاصمة مساء الجمعة، بعد توقف أصوات الرصاص والمدافع بمحيط القصر الرئاسي وقيادة الجيش، التي كانت تشهد اشتباكات مستمرة على مدار أسبوع.

وكان الجيش و”الدعم السريع” قد تبادلا الاتهامات بخرق هدنة العيد منذ بدء سريانها صباح أمس الجمعة، وسط تضارب الأنباء بشأن السيطرة على بعض المواقع في العاصمة. ومع تردي الأوضاع الأمنية، تبحث الدول الغربية خططًا لإجلاء رعاياها من السودان.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن حصيلة الضحايا منذ اندلاع المعارك السبت الماضي وحتى الآن، وصلت إلى 413 قتيلًا و3551 مصابًا، في حين تتصاعد التحذيرات من انهيار كامل للقطاع الصحي وكارثة إنسانية محتملة.