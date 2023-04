مطالبات دولية بالالتزام بالهدنة في السودان خلال العيد

طالبت أطراف دولية بضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في السودان خلال فترة عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصلت فيه الاشتباكات الجمعة، أول أيام العيد، بين قوات الجيش، وقوات الدعم السريع.

وقطع وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي الجمعة، جولته في آسيا، والمحيط الهادئ، بسبب الأوضاع في السودان.

وكان من المقرر أن تستمر الجولة عدة أيام لكن كليفرلي، اضطر إلى قطعها قبل ساعات من لقاء نظيرته النيوزيلندية نانايا ماهوتا.

The UK and France are united in condemnation of the violence in Sudan.

Alongside our international partners, we call for a lasting ceasefire.

Productive call with @MinColonna on our mutual concern for French and British citizens in Sudan.

