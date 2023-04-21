مطالبات دولية بالالتزام بالهدنة في السودان خلال العيد

طالبت أطراف دولية بضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في السودان خلال فترة عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصلت فيه الاشتباكات الجمعة، أول أيام العيد، بين قوات الجيش، وقوات الدعم السريع.

وقطع وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي الجمعة، جولته في آسيا، والمحيط الهادئ، بسبب الأوضاع في السودان.

وكان من المقرر أن تستمر الجولة عدة أيام لكن كليفرلي، اضطر إلى قطعها قبل ساعات من لقاء نظيرته النيوزيلندية نانايا ماهوتا.

The UK and France are united in condemnation of the violence in Sudan. Alongside our international partners, we call for a lasting ceasefire. Productive call with @MinColonna on our mutual concern for French and British citizens in Sudan. — James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) April 20, 2023

وكتب كليفرلي على منصة تويتر أنه أجرى محادثة هاتفية مع نظيرته الفرنسية، كاثرين كولونا، وأن البلدين على وفاق بخصوص ضرورة وقف القتال في السودان.

وقال “بالتوافق مع شركائنا الدوليين نطالب بوقف دائم لإطلاق النار في السودان”، مضيفًا “مهاتفة مثمرة مع الوزيرة كولونا، بخصوص موقفنا المشترك بشأن رعايا بريطانيا وفرنسا في السودان”.

وغادر كليفرلي نيوزيلندا قبل يوم واحد من اجتماع كان مقرّرًا مع نظيرته نانايا ماهوتا، كما ألغى زيارة لساموا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد أكد الخميس أنه أجرى اتصالات بشأن النزاع في السودان شملت الطرفين المتحاربين.

Met virtually with the AU Chairman and other global leaders who all agreed that an Eid al-Fitr ceasefire is urgently needed in Sudan. Spoke with SAF General Burhan and RSF General Hemedti to urge an Eid ceasefire and an end to indiscriminate attacks against civilians. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 21, 2023

وكتب بلينكن على تويتر “التقيت عبر الإنترنت مع رئيس الاتحاد الأفريقي، وقادة دوليين آخرين، واتفقنا جميعا على ضرورة استمرار هدنة عيد الفطر في السودان، كما تحادثت مع قائد الجيش السوداني الفريق أول البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، اللواء حميدتي، لحثهما على الالتزام بالهدنة، وإيقاف الهجمات التي لا تتجنب المدنيين”.

وأدت الاشتباكات إلى سقوط أكثر من 400 قتيل، وأكثر من 3500 جريح، حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية، الجمعة.

وقالت مارغريت هاريس المتحدثة باسم المنظمة في مؤتمر صحفي في جنيف، “قتل 413 شخصا وأصيب 3551 بجروح”.

من جانبه، قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) جيمس إلدر الذي شارك في المؤتمر الصحفي إن “9 أطفال على الأقل قتلوا في المعارك وأصيب أكثر من 50 طفلًا” بجروح.

وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت الموافقة على هدنة إنسانية مدة 72 ساعة تبدأ في السادسة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت غرينتش)، مما قد يفسح المجال لتهدئة محتملة لقتال مستمر منذ 6 أيام مع الجيش السوداني.