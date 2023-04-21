محاولات دولية مكثفة لإجلاء الرعايا الأجانب من السودان

بدأت عدة دول جهودا مكثفة لنقل رعاياها من السودان في ظل المعارك المحتدمة بين الجيش، وقوات الدعم السريع.

وأعلنت ألمانيا، وإسبانيا، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، وعدة دول أخرى أنها تسعى لنقل رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية بأسرع وقت ممكن.

وأكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الجمعة أن الطائرات العسكرية الإسبانية على أهبة الاستعداد لإجلاء حوالي 60 مواطنا إسبانيا ونحو 20 مدنيا من دول أخرى من العاصمة السودانية الخرطوم.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، في برلين، قال ألباريس “كل يوم تزداد حدة المعارك، ولهذا السبب لم يكن تنظيم عملية إجلاء أمرا ممكنا”.

وأضاف أن الطائرات العسكرية مستعدة للمضي في الإجلاء وستتصرف بسرعة في أول فرصة.

وأضاف ألباريس أن بلاده وفرت إمدادات كافية من المياه والأغذية والأدوية للسفارة الإسبانية، ومقر إقامة السفير بالخرطوم، كما شددت الإجراءات الأمنية حول مقراتها الدبلوماسية.

شاهد ◀︎ في أول أيام العيد.. #السودان يعيش على وقع الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع

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في الوقت نفسه، قال ناطق باسم وزارة الدفاع الألمانية إن القوات المسلحة بدأت استعدادات للقيام بمحاولة جديدة لإجلاء مواطنين ألمان من السودان.

وأضاف “تضع القوات المسلحة الألمانية خيارات من أجل ترحيل مواطنين ألمان، ورعايا دول أخرى من السودان، وفي هذا السياق، حماية مواطنينا هي الأولوية”.

وحاولت القوات المسلحة الألمانية، الأربعاء، إجلاء المواطنين الألمان بطائرة، لكن الأوضاع الأمنية “الخطيرة للغاية” منعت ذلك.

وقالت تقارير إن مئات المواطنين الألمان ينتظرون الخروج من السودان، في أقرب وقت ممكن.

من جانبها، أعلنت قوات الدفاع اليابانية إرسال طائرة من نوع سي 130 إلى جيبوتي، لتكون على أهبة الاستعداد لنقل الرعايا اليابانيين، وغيرهم من رعايا الدول الصديقة خارج السودان.

ووفقًا لطوكيو، يوجد نحو 60 شخصا من مواطني اليابان في السودان، بينهم موظفو السفارة.

ولم تتمكن عدة دول أجنبية بينها الولايات المتحدة من إجلاء مواطنيها من السودان، في ظل فشل وساطات لوقف إطلاق النار في البلاد حتى الآن.

وتستمر الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، لليوم السابع على التوالي، رغم الإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار مع بداية عيد الفطر، المبارك لأسباب إنسانية.

كما أعلنت كوريا الجنوبية الجمعة، نيتها إرسال طائرة لإجلاء رعاياها من السودان، ونشرت الولايات المتحدة قوات في شرق أفريقيا، استعدادا لإجلاء رعاياها، وبعثتها الدبلوماسية من البلاد.

وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت الموافقة على هدنة إنسانية مدة 72 ساعة تبدأ في السادسة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت غرينتش)، مما قد يفسح المجال لتهدئة محتملة لقتال مستمر منذ 7 أيام مع الجيش السوداني.