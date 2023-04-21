مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان: نقف على مسافة واحدة من البرهان وحميدتي (فيديو)

قال السفير محمد بلعيش مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان إن الحرب في السودان مستعرة، وآثارها المدمرة واضحة.

وأضاف خلال مداخلة على شاشة الجزيرة مباشر، الخميس، أن الوضع في الخرطوم سيئ للغاية داعيًا طرفي الصراع إلى الوقف الفوري للقتال حقنًا للدماء.

وتابع بلعيش “الصراع في السودان سياسي بالدرجة الأولى، وأصبح من الصعوبة تحقيق السلم والأمن المجتمعي”.

ولليوم السابع على التوالي، تشهد العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى اشتباكات مسلحة متواصلة بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الحاكم في السودان من جهة، وقوات “الدعم السريع” التي تنضوي تحت قيادة محمد حمدان دقلو الملقب بـ”حميدتي”.

وتبادل الجيش وقوات “الدعم السريع” اتهامات ببدء كل منهما هجومًا على مقار تابعة للآخر، بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلًا منهما، ووصف الجيش قوات “الدعم السريع” بـ”المتمردة”.





وأشار بلعيش خلال حديثه مع الجزيرة مباشر إلى أن الاتحاد الأفريقي يتواصل بشكل مباشر مع البرهان وحميدتي كاشفًا عن تجاوب إيجابي بشأن الهدنة.

وأوضح أن الوضع الحالي في مطار الخرطوم لا يسمح باستقبال وفود دولية، كي تقوم بالوساطة المباشرة بين الطرفين.

وأكد أن البرهان وحميدتي باتا على طرفي نقيض، لكن الاتحاد الأفريقي يقف على مسافة واحدة من الجميع، ملمحًا إلى أن ثقافة الحوار في السودان غائبة والثقة منعدمة بين طرفي القتال.





وفي وقت سابق الخميس، قال البرهان إنه لا يمكنه أن يرى شريكًا في الوقت الحالي في المفاوضات بشأن إنهاء الصراع في بلاده.

وأضاف خلال تصريحات له في مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة بأنه لا يوجد خيار آخر غير الحل العسكري مع ”حميدتي” ملمحًا إلى أن الطموحات الشخصية للأخير بحكم السودان هي الدافع الأساس لهذا النزاع.





وشدد بلعيش على رفض تدويل القضية السودانية مفضلًا معالجتها في البيت الأفريقي.