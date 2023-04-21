البرهان: سنتجاوز المحنة في السودان ونتم الانتقال السياسي المدني (فيديو)

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ثقته في تجاوز السودان “هذه المحنة” التي يمر بها الآن في ظل تواصل الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع لليوم السابع على التوالي.

وقال البرهان في خطاب بمناسبة عيد الفطر، إن البلاد تعاني “جرحا بالغ الخطورة، حيث سقط القتلى والجرحى وتشردت الأسر ودمرت المنشآت والمنازل”.

وأضاف البرهان في الخطاب الذي نشرته القوات المسلحة السودانية على صفحتها على منصة فيسبوك، “يبقى الأمل الدائم في أننا مع شعبنا العظيم سنتجاوز هذه المحنة، ونخرج منها أكثر وحدة وقوة وتماسكا”.

وعبر البرهان عن حزنه “لهذا المآل” الذي وصلت إليه الأمور، حيث إن “الخراب والدمار وأصوات الرصاص، ما تركت مجالا لفرح يستحقه أهلنا في كل ربوع بلادنا الحبيبة”.

وتواصلت الاشتباكات اليوم الجمعة لليوم السابع على التوالي، على الرغم من إعلان قوات الدعم السريع هدنة لمدة 72 ساعة كان من المفترض أن تبدأ في الساعة السادسة من صباح اليوم.

وأعلنت قوات الدعم السريع، التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي) موافقتها على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة، “بناء على تفاهمات دولية وإقليمية ومحلية” بداية من السادسة صباح الجمعة، بالتوقيت المحلي.

بسم الله الرحمن الرحيم

قيادة قوات الدعم السريع

بيان هام

21-4-2023

بناءًا على تفاهمات دولية واقليمية ومحلية وافقنا على هدنة انسانية لمدة 72 ساعة تبدأ اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح اليوم .

وننوه الى ان الهدنة تأتي تزامنا مع عيد الفطر المبارك ولفتح ممرات إنسانية لاجلاء… pic.twitter.com/tkzqbLO69G — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 21, 2023

وقالت قوات الدعم السريع، في بيان، نشرته على منصة تويتر، إن “الهدنة تأتي تزامنا مع عيد الفطر المبارك ولفتح ممرات إنسانية لإجلاء المواطنين، وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم”.

وارتفع عدد الوفيات منذ بداية الاشتباكات في السودان إلى 243 وفاة بين المدنيين بالإضافة إلى 1335 إصابة، وفقا لنقابة الأطباء السودانية.

وقالت النقابة على صفحتها على فيسبوك إن “حصيلة الحصر للضحايا بين المدنيين ليوم الخميس 20 أبريل/ نيسان، بلغت 45 وفاة بين المدنيين، و128 إصابة، بينها عدد من الحالات غير المستقرة”.

وأوضحت أنه يوجد الكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر.

وقدرت منظمة الصحة العالمية عدد القتلى بأكثر من 330 قتيلا والمصابين بأكثر 3200 جريح.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد دعا الخميس، إلى وقف إطلاق النار في السودان مدة 3 أيام على الأقل خلال عيد الفطر، للسماح للمدنيين بمغادرة أماكنهم، والحصول على الرعاية الطبية والغذاء وغير ذلك من الاحتياجات الأساسية، وهو نفس الموقف الذي تبنته جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.

وكانت جميع اتفاقات الوقف المؤقت للمعارك، بين الجانبين خلال الأسبوع المنصرم، قد انهارت، وسط اتهامات متبادلة، بالمسؤولية عن خرق وقف إطلاق النار.