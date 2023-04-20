مصر تعلن تسلم جنودها جميعهم في السودان من قوات الدعم السريع

أعلنت مصر، اليوم الخميس، تسلم عناصرها العسكرية جميعهم من قوات الدعم السريع السودانية، وعودة بعضهم للقاهرة، بالتنسيق مع الإمارات والصليب الأحمر الدولي والجهات السودانية.

جاء ذلك في بيانين للجيش المصري ووزارة الخارجية المصرية، في أعقاب إعلان “الدعم السريع” في بيان الخميس، تسليم 27 جنديًا مصريًا إلى الصليب الأحمر.

والسبت الماضي، بثت قوات “الدعم السريع” مقطع فيديو عبر تويتر، يظهر وجود جنود مصريين بحوزتها في مطار “مروي” شمالي السودان، قبل أن يعلن الجيش المصري أنهم كانوا في تدريب مشترك مع الجيش السوداني، وجار تأمين عودتهم.





وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ، في بيان “تم الأربعاء اتخاذ كافة إجراءات التنسيق اللازمة مع السلطات السودانية لهبوط 3 طائرات نقل عسكرية مصرية في إحدى القواعد الجوية بالأراضي السودانية للقيام بمهمة إخلاء قوات مصر التي كانت بتدريبات مشتركة هناك”.

وأضاف “تمت إجراءات تأمين شامل للقوات والإقلاع من الأراضي السودانية عبر 3 رحلات متتالية لمعظم عناصر القوة المصرية والعودة بهم للقاهرة”.

وتابع قائلًا “تم صباح اليوم الخميس وبالتنسيق مع الجهات السودانية والدول الصديقة والشقيقة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان تأمين وصول باقي عناصر الجيش لمقر سفارة مصر (بالخرطوم) وسيتم إخلائهم للقاهرة فور توفر الظروف الأمنية المناسبة لعودتهم لأرض الوطن”.

ولم يذكر بيان الجيش المصري عدد أفراد المجموعة التي نقلت إلى مقر السفارة المصرية في الخرطوم.

وأكد المتحدث باسم الجيش “صحة وسلامة كافة العناصر المصرية التي وصلت إلى مصر والمتواجدة بالسفارة المصرية بالخرطوم”.

وكشفت الخارجية المصرية، في بيان، أن القاهرة “قامت بالتنسيق مع الإمارات لتأمين سلامة باقي الجنود المصريين المتواجدين لدى قوات الدعم السريع وتسليمهم لسفارة مصر في الخرطوم”، موجهة الشكر للصليب الأحمر لدوره في تلك الجهود.

من جانبها أعلنت الإمارات “نجاح وساطتها في تأمين سلامة الجنود المصريين في السودان”، مؤكدة التزامها ومصر بـ”مواصلة جهودهما الرامية إلى وقف الاقتتال وللعودة للإطار السياسي والحوار لحل جميع الخلافات”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.

ولليوم السادس على التوالي، يشهد السودان اشتباكات بين الجيش وقوات “الدعم السريع” في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجومًا على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلًا منهما.