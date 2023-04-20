حميدتي للجزيرة: الجيش تديره “عصابة” والحل الوحيد لأزمة السودان تسليم البرهان للعدالة

قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) إن الحل الوحيد لحل الأزمة في السودان، الآن هو تسليم قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى العدالة، وأضاف” البرهان مجرد أداة لدى أطراف آخرين ولا يملك القدرة لاتخاذ القرارات”.

وأضاف خلال مداخلة على قناة الجزيرة، أنهم دعوا إلى هدنة إنسانية وإلى وقف لإطلاق النار لفترة معينة لكن الطرف الآخر لا يريد ذلك، في إشارة إلى الجيش السوداني.

وقال حميدتي إنهم تلقوا اتصالات من كل الأطراف بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي لتعزيز الهدنة، وأضاف “مضينا في التفاوض دون شروط ونريد أن نجنب البلاد ما تواجهه الآن”.





ووجه حميدتي اتهامات للجيش وقال “القوات المسلحة لا تملك قيمة تشجع أفرادنا على ترك الانتماء لقواتنا والانضمام إليهم، من يدير القوات المسلحة مجرد عصابة دمروا البلاد ونهبوها وسنبدأ بكشف كل مخططاتهم”.

وقال حميدتي إن البرهان هو من بدأ الاعتداء، مشيرا إلى أن الدعم السريع تكبد أكثر من 60 قتيلًا، وأضاف “لا تفاوض مع البرهان لأنه من بدأ المعارك وهو المسؤول عن قتل الشعب السوداني”.

أنه لا تفاوض مع المتمردين إلا على التسليم الكامل أو التحطيم الشامل ولا وجود لأي قوات مسلحة خارج منظومة الجيش بعد اليوم ولا عودة لهذه الفوضى التي كان يمارسها قائد التمرد حميدتي . — القوات المسلحة السودانية – الإعلام العسكري (@GHQSudan) April 20, 2023

وفيما يخص العلاقات مع قوات فاغنر الروسية، قال حميدتي إن البرهان هو من أحضر قوات فاغنر عام 2018 لتدريب الجيش، وقال “ولا نتعامل معها لأنها منظمة محظورة”.

ونفى قائد قوات الدعم السريع الاتهامات بتلقي دعم خارجي وقال “لا نتلقى أي دعم خارجي وما تتناقله وسائل الإعلام في هذا الخصوص غير صحيح ونرفض أي تدخل خارجي”.

الخروج من مطار مروي

وعن حيثيات خروج قوات الدعم السريع من مطار مروي شمال السودان، قال حميدتي، إن الخروج من مطار مروي “كان انسحابًا من جانبنا” مؤكدًا أن أولويتهم هي مطار الخرطوم.

وقال قائد قوات الدعم السريع في السودان “خروجنا من مطار مروي كان انسحابا من جانبنا بعد توصلنا لضمانات”.

وفي حديثه للجزيرة قال حميدتي “نحن الآن نقاتل دفاعًا عن النفس ونواجه انقلاب البرهان، هدفنا أن نجنب البلاد الفتن والمشاكل” وأضاف “ندافع عن تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي في البلاد”.





اشتباكات بين الجيش والدعم السريع

واندلعت في العاصمة السودانية الخرطوم، يوم السبت اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع قرب المدينة الرياضية جنوبي الخرطوم، كما اندلعت اشتباكات في مدينة بحري شمالي الخرطوم قرب معسكر للدعم السريع بين القوتين.

وسمع دوي انفجارات جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، ونقل مراسل الجزيرة مباشر عن مصادر، بوقوع اشتباكات مسلحة بين الجيش والدعم السريع بمدينة مروي شمال السودان.

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها، ألسنة اللهب وسحب الدخان الأسود فوق مباني وأماكن في جنوب العاصمة الخرطوم، قرب المدينة الرياضية.

بسم الله الرحمن الرحيم

قيادة #قوات_الدعم_السريع

نشرة اخبارية تمت الموافقة على هدنة لمدة 24 ساعة تبدأ من الساعة السادسة من مساء اليوم الاربعاء الموافق 19-4-2023 حتى السادسة من مساء غدا الخميس 20-4-2023 ونؤكد التزامنا التام بوقف كامل لاطلاق النار ونأمل ان يلتزم الطرف الاخر… pic.twitter.com/4Y2MTbQdMM — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 19, 2023

وقالت قوات الدعم السريع السودانية، إن قوات الجيش دخلت قاعدة تابعة لها في جنوب الخرطوم وأطلقت نيران أسلحة ثقيلة وخفيفة.

وذكرت في بيان على موقعها “تفاجأت قوات الدعم السريع صباح اليوم السبت 15 ابريل بقوة كبيرة من القوات المسلحة تدخل الى مقر تواجد القوات في أرض المعسكرات سوبا بالخرطوم وتضرب حصارًا على القوات المتواجدة هناك”.

وقال الجيش السوداني في بيان يوم السبت إن قواته الجوية تنفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع شبه العسكرية مع اندلاع الاشتباكات في أنحاء متفرقة من البلاد.