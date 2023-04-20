تونس.. أمر قضائي بسجن رئيس حركة النهضة والغنوشي يعدّ الملفات المرفوعة ضده “فارغة بشهادة رجال القانون”

أمر قاضي التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية اليوم الخميس، بإيداع رئيس حركة النهضة رئيس البرلمان التونسي المحلول راشد الغنوشي، السجن على ذمة التحقيق.

وكانت قوات الأمن التونسي قد اعتقلت يوم الاثنين، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. وقالت الحركة في بيان إن فرقة أمنية اعتقلت رئيس البرلمان السابق “واقتادته إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية”.

عاجل | الغنوشي في كلمة مسجلة: اعتقالي واعتقال عدد من المناضلين لن يحل مشكلات الغلاء في تونس — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) April 20, 2023

ملفات فارغة بشهادة القانون

وقال الغنوشي، في أول ردّ له على صدور أمر إيداعه السجن، إن السلطة تمارس استهدافًا سياسيًّا بوسائل قضائية، مشيرًا إلى أن الملفات المرفوعة ضده هي ملفات فارغة بشهادة رجال القانون.

وأضاف الغنوشي أن “المعركة في تونس هي بين الديمقراطية والدكتاتورية التي تريد أن تصادر مكاسب الثورة”، وقال “إن الانقلاب الغاشم يدفع نحو مزيد من المصائب واعتقالي واعتقال المناضلين لن يحل مشاكل الغلاء”.

وتم توقيف الغنوشي يوم الاثنين على خلفية تصريحات أدلى بها على هامش مسامرة رمضانية نظمتها جبهة الخلاص الوطني ذكر فيها أن إقصاء أي طرف كان من الأطراف السياسية قد يعرض البلاد لخطر حرب أهلية.

بعد 60 ساعة في الإيقاف و10 ساعات تحقيق آخر رمضان ومرافعات عرت تلاعب النيابة بتصريحات #الغنوشي، قاضي التحقيق يصدر حكما جائرا بإيداع والدي السجن. سعيد بهواجسه المريضة وأحقاده الدفينة هو السجين. الغنوشي حر بفكره وتراثه ونضاله، الذي يأبى المنقلب التعيس إلا أن يزيده شرفا على شرف! pic.twitter.com/3Lbv6NQP9i — Soumaya Ghannoushi سمية الغنوشي (@SMGhannoushi) April 20, 2023

والتهم المنسوبة إلى راشد الغنوشي والمشمولين بالتحقيق في نفس القضية هي “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة (السعي لقلب النظام) وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”.

ولا يعتبر الإيداع بالسجن حكمًا قضائيًّا، بل هو إجراء يتخذ في حق من يعتقد قاضي التحقيق ثبوت الشبهة الموجهة إليه فيبقيه في السجن مع استمرار التحقيق إلى أن تتم المحاكمة وإصدار حكم عليه.

Le juge vient d'émettre un mandat de dépôt à l'encontre de @R_Ghannouchi…

L'informateur de @RadioMosaiqueFM (qui a publié l'information hier soir alors que l'interrogatoire était toujours en cours) était un peu trop informé 🫢#Tunisie #Dictature pic.twitter.com/WYQrME0c8I — 10Millions2Po (@10Millions2Po) April 20, 2023

حركة النهضة تندد

من جانبها نددت حركة النهضة التونسية في بيان اليوم الخميس، بقرار القاضي سجن رئيس الحركة راشد الغنوشي ظلمًا، وقالت إن هذا القرار سياسي بامتياز.

وقالت الحركة في بيان، إن الغاية من القرار هي “التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين والعجز عن معالجة الأزمة المالية الخانقة التي تقود البلاد نحو الإفلاس”.

في السابع من مارس 2023، خلال آخر لقاء إعلامي مصور له، كان مع موقع #كشف_ميديا، في برنامج #كشف_مباشر صرح راشد #الغنوشي:

لا أخشى الاعتقال، وهو وارد في هذا الظرف، وقد اخذت من العمر مايكفي ولن يزيدني ذلك إلا قربا من الله.

©@kashfmedia@EnnahdhaParty @R_Ghannouchi pic.twitter.com/FCPFolHp87 — Kashf Media – كشف ميديا (@KashfMedia) April 20, 2023

واعتبرت الحركة أن التنكيل برمز وطني قضّى ردحًا من عمره في مقاومة الدكتاتورية والنضال السلمي من أجل الحريات والديمقراطية ووصل إلى رئاسة البرلمان بالانتخابات العامة والحرة، لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة ولن يَفُتّ في عضد المعارضين الشرفاء.

وأكدت أن مضمون مداخلة الأستاذ راشد الغنوشي محل التتبع العدلي ليس فيه أيّ دعوة إلى التحريض ولا يمسّ البتّة السلم الأهلي، وأن الاتهام تعمّد اجتزاء المداخلة لتبرير الإيقاف الظالم.

وقالت إن منهج الحركة السياسي كان وسيظل نضالًا مشروعًا ومتحضرًا يُعلي مبدأ السلمية والمدنية وهو ما تُؤكده خيارات الحزب بعد الثورة في رفض الإقصاء والتنكيل والدعوة لإقرار العفو العام وتحقيق التوافق والوحدة الوطنية واحترام المؤسسات العليا للدولة.

ودعت الحركة كل القوى الحيّة إلى الدفاع عن مكاسب الثورة في الحريات العامة والخاصة وأهمها حرية التفكير والتعبير ورفض محاكمات الرأي وتكريس حرية الحق في العمل الحزبي والسياسي والاجتماعي.