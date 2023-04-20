تركيا.. مسلح يطلق النار على أحد مقرات حزب العدالة والتنمية في أضنة (فيديو)

كشفت وسائل إعلام تركية عن هجوم مسلح، اليوم الخميس، على مبنى حزب العدالة والتنمية في منطقة تشوكوروفا بمدينة أضنة.

ويظهر في فيديو متداول على منصات التواصل، رجل وهو يحمل سلاحًا أمام مقر الحزب ويطلق الرصاص على المبنى.

وأطلق المهاجم أكثر من 8 رصاصات على المبنى، وفقًا للفيديو المتداول.

وبعد إطلاق النار حاول المهاجم الدخول من الباب الجانبي للمبنى، إلا أنه وجده مغلقًا ما دعاه لترك المكان والسير بعيدًا في اللحظة التي وصلت فيها الشرطة التركية.

Kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından uzun namlulu bir silahla Adana/Çukurova ilçesindeki AK Parti binasına ateş açıldı. pic.twitter.com/z0H4XlxVkc — Yekvücut (@yekvucutcom) April 20, 2023

ولم ترد أنباء عن إصابات بشرية حتى لحظة كتابة التقرير.

وأعرب نائب رئيس حزب العدالة والتنمية أركان كاندمير عن ثقته بالقبض على منفّذ الهجوم بأسرع وقت ممكن.

Çukurova ilçe binamıza yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz. Tüm teşkilatımıza geçmiş olsun. — Erkan Kandemir (@erkankandemir) April 20, 2023

وتأتي هذه العملية قبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا التي ستجري في 14مايو/أيار كما كان مقررًا، وسيكون يوم 28 من الشهر نفسه موعدًا لإجراء الجولة الثانية في حال لم يتم الحسم في الجولة الأولى.

وعلى رأس المرشحين للرئاسة يأتي الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان رئيس حزب العدالة والتنمية، وزعيم المعارضة التقليدي كمال كليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، بالإضافة إلى كل من رئيس حزب البلد محرم إنجة، وسنان أوغان.

واكتسبت استطلاعات الرأي زخمًا إعلاميًا وسط حالة من المتابعة.

وبحسب استطلاع مركز جنار للأبحاث (مستقل) بتاريخ 20 مارس/آذار، فسيحصل حزب العدالة والتنمية 40.7%، وحزب الشعب الجمهوري 23.1%، وحزب الجيد 7%، وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي 10.8%، وحزب الحركة القومية 7.6%، وحزب البلد 4.7%، وحزب الرفاه الجديد 1.4%.