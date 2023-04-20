الدعم السريع يسلّم الجنود المصريين للصليب الأحمر والقاهرة تؤكد وصولهم إلى سفارتها بالخرطوم (فيديو)

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان اليوم الخميس أنها سلمت 27 عسكريًّا مصريًّا كانوا في قاعدة مروي العسكرية “تحفّظت عليهم في الفترة من 15 إلى 20 أبريل”، إلى الصليب الأحمر.

بسم الله الرحمن الرحيم

قيادة قوات الدعم السريع

بيان هام

20 أبريل 2023

تقديرًا للعلاقات التاريخية والأخوية المتميزة التي تربط شعبي السودان ومصر ووفاءا بالتزامها المعلن بالمحافظة على رعايا الشقيقة مصر وامتثالًا للقوانين والأعراف الدولية قامت قوات الدعم السريع صباح اليوم الخميس… pic.twitter.com/yHvF89VKsD — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 20, 2023

وذكر بيان للمتحدث باسم الجيش المصري اليوم الخميس، وصول الجنود المفرج عنهم إلى السفارة المصرية بالخرطوم تمهيدًا لإجلائهم من الأراضي السودانية فور استقرار الأوضاع.

وقال المتحدث “تم صباح اليوم الخميس وبالتنسيق مع الجهات السودانية المعنية والدول الصديقة والشقيقة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان تأمين وصول باقي عناصر القوات المسلحة المصرية لمقر سفارة مصر تمهيدًا لإتمام إجراءات إجلائهم من الأراضي السودانية فور استقرار الأوضاع وتوفّر الظروف الأمنية المناسبة لعودتهم إلى أرض الوطن”.

وأكدت القوات المسلحة المصرية “صحة وسلامة كافة العناصر المصرية التي وصلت إلى أرض الوطن وكذا الموجودة في السفارة المصرية بالخرطوم”.





وأعلنت قوات الدعم السريع في وقت سابق نقل الجنود المصريين من مطار مروي بشمال السودان، إلى الخرطوم.

وقالت في بيان أمس الأربعاء “نعلن نقل الرعايا المصريين الذين كانوا في مطار مروي خلال الاشتباكات التي وقعت السبت الماضي إلى العاصمة الخرطوم”.

وأضافت في بيانها “نطمئن أسر وحكومة مصر بأن الجنود الذين كانوا يتواجدون في قاعدة مروي العسكرية جميعهم بخير ويتلقون الرعاية اللازمة، وسيتم تسليمهم متى سنحت الفرصة المناسبة لذلك وفقًا للأوضاع التي تمر بها البلاد”.

بسم الله الرحمن الرحيم#قوات_الدعم_السريع

تعلن قوات الدعم السريع، نقل الرعايا المصريين الذين كانوا في مطار مروي خلال الاشتباكات التي وقعت مع القوات الانقلابية السبت الماضي، إلى العاصمة الخرطوم.

نطمئن أسر وحكومة مصر بأن الجنود الذين كانوا يتواجدون في قاعدة مروي العسكرية جميعهم… pic.twitter.com/xK4ZACDK1K — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 19, 2023

عودة القوات المصرية

وقال المتحدث العسكري المصري “في ضوء الأحداث الجارية بالسودان والتعاون الوثيق بين الأجهزة الأمنية في مصر والسودان لتأمين عودة القوات المصرية المشتركة في التدريب مع القوات السودانية، تم أمس الأربعاء، اتخاذ إجراءات لهبوط 3 طائرات نقل عسكرية مصرية في إحدى القواعد الجوية بالسودان للقيام بمهمة إجلاء القوات المصرية عبر 3 رحلات متتالية لمعظم عناصر القوة المصرية والعودة بهم إلى إحدى القواعد العسكرية المصرية بالقاهرة”.

من جانبها نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية اليوم الخميس “بيانا توضيحيا” من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية جاء فيه: “أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا تصحيحيا وتوضيحيا للتصريحات التي وردت أمس حول إجلاء القوات الجوية المصرية”.

وقالت “ورد بتصريحنا بشأن عودة وإجلاء أطقم القوات الجوية المصرية بتاريخ أمس سهوا عبارة (المحتجزين) وهذا غير دقيق، الذين تم إجلاؤهم بالرغم من تواجدهم بمدينة مروي أثناء التمرد لم يتم أسرهم بواسطة المليشيا المتمردة لتواجدهم خارج المطار لحظة وقوع العدوان”.

وأضافت نقلًا عن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة “الذين تم أسرهم بواسطة المتمردين عددهم 28 وهم ما زالوا بيد المليشيا المتمردة التي تتحمل المسؤولية الكاملة وتبعات أسرهم واحتجازهم حتى اليوم ونعتذر للبس الذي جرى”.

تصريح

بتنسيق بين الجانبين السوداني والمصري ، تم اليوم إجلاء ١٧٧ من الأطقم الفنية للقوات الجوية المصرية -الذين كان قد تم احتجازهم في مروي أثناء اندلاع تمرد مليشيا الدعم السريع – إلى جمهورية مصر العربية من مطار دنقلا عن طريق ٤ طائرات نقل عسكري مصرية . pic.twitter.com/nKudGSXxLy — القوات المسلحة السودانية – الإعلام العسكري (@GHQSudan) April 19, 2023

احتجاز جنود مصريين

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل، احتجاز مجموعة من الجنود المصريين في القاعدة العسكرية بمدينة مروي (شمالي السودان) عقب سيطرة قوات الدعم السريع على المطار.

وتداول ناشطون مقطع فيديو قالوا إنه لقوات مصرية استسلمت لقوات الدعم السريع السودانية في مطار مروي، كما نشرت قوات الدعم السريع السودانية مقطعا مصورا قالت إنه لجنود مصريين “استسلموا” لها في مدينة مروي.

ولم يتضح سبب وجود جنود مصريين في قاعدة مروي، لكن القوات المصرية والقوات السودانية تُجريان بشكل دوري مناورات عسكرية مشتركة في شمال السودان.