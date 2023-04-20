اشتباكات السودان.. أزمة وقود تشلّ الخرطوم وسكان العاصمة ينزحون إلى ولايات أخرى بحثا عن الأمان (فيديو)

نقلت كاميرا الجزيرة مباشر شهادات مؤثرة لمواطنين سودانيين من الخرطوم، قرروا النزوح إلى ولايات أخرى بسبب الاشتباكات العنيفة الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ السبت.

واعتبر مواطن أن المسؤولين المتنازعين في السلطة “لا تهمهم سلامة السودانيين وغير حريصين على أمنهم”، وأنهم “بدل القيام بدورهم يشتبكون مع بعضهم”.

وأفاد المواطن بانعدام وسائل النقل العمومية في الخرطوم التي تعيش أزمة في المواد الغذائية والوقود، وبأن قطاع الصحة تعرض لأزمة كبيرة إذ خرجت 10 مستشفيات عن الخدمة بسبب القصف.

وشهدت إحدى المحطات في الخرطوم اكتظاظًا شديدًا، إذ عجّت بالمواطنين الراغبين في مغادرة العاصمة إلى ولايات أكثر أمانًا، فيما انعدمت وسائل النقل.

وقال مواطن لكاميرا الجزيرة مباشر إن حافلات النقل العمومي غير قادرة على التحرك بسبب انعدام الوقود.

وأضاف آخر أن “المواطن هو الخاسر الوحيد من الحرب الدائرة بين الطرفين، سواء كان من الداعمين للبرهان أو لحميدتي”. وشدد على أنه ضد “اقتتال الإخوة فيما بينهم”.

ووثقت كاميرا الجزيرة مباشر انقطاع الماء في عدد من الأحياء السكنية في الخرطوم وأم درمان، كما أفاد مواطنون أنهم محاصرون في منازلهم خوفًا من القصف على الأحياء السكنية.

واشتكى سودانيون من غياب المواد الغذائية والأدوية، كما عبروا عن شعورهم بالهلع منذ السبت الماضي عندما بدأت الاشتباكات.

وتجددت الاشتباكات اليوم الخميس لليوم السادس على التوالي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، حيث سُمع دوي انفجارات متقطعة بعد ساعات من دخول الهدنة المؤقتة الجديدة حيز التنفيذ.

وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أعلنا موافقتهما على هدنة جديدة لمدة يوم بدأت السادسة من مساء أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي، وذلك وسط دعوات دولية لوقف إطلاق النار وبدء حوار، ومخاوف من انهيار النظام الصحي بالسودان وتحذيرات من كارثة إنسانية محتملة مع تفاقم الأوضاع لا سيما انقطاع المياه والكهرباء.

وفي وقت سابق، كان الطرفان قد تبادلا الاتهامات بخرق الهدنة الأولى التي بدأ العمل بها مساء الثلاثاء. وأعلنت نقابة أطباء السودان ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين إلى 198 قتيلًا و1207 مصابين.